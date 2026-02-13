В результате атаки БПЛА на Волгоградскую область пострадали минимум три человека
В результате атаки беспилотников на Волгоградскую область пострадали как минимум три человека, включая 12-летнего ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как оказалось, в хуторе Ямы обломками БПЛА серьёзно повреждён дом многодетной семьи. Один из мальчиков получил ранения. Также пострадали 18-летний подросток и женщина.
В самом Волгограде обломки сбитых дронов упали рядом с жилыми домами: повреждены автомобили, выбиты окна в квартирах. Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружили на территориях нескольких промышленных предприятий.
На местах продолжают работать экстренные службы. Аэропорт Волгограда временно закрыт — рейсы не принимаются и не отправляются.
