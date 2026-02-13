Российские военные разработали новый вид защиты арторудий от дронов ВСУ

13 февраля 2026, 07:28

РИА Новости: бойцы ВС РФ разработали новый вид защиты орудий от дронов ВСУ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащие ремонтной роты 11-го армейского корпуса группы «Север» создали новую конструкцию для защиты буксируемых артиллерийских орудий от атак беспилотников украинских сил. Командир подразделения с позывным «Пушкин» сообщил об этом РИА Новости.





«Противник активно использует FPV-дроны и гексакоптеры типа «Баба-яга», сбрасывающие боеприпасы. Мы разработали чертеж для защиты артиллерии, чего раньше не делали», — отметил он.