Российские военные разработали новый вид защиты арторудий от дронов ВСУ
Военнослужащие ремонтной роты 11-го армейского корпуса группы «Север» создали новую конструкцию для защиты буксируемых артиллерийских орудий от атак беспилотников украинских сил. Командир подразделения с позывным «Пушкин» сообщил об этом РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«Противник активно использует FPV-дроны и гексакоптеры типа «Баба-яга», сбрасывающие боеприпасы. Мы разработали чертеж для защиты артиллерии, чего раньше не делали», — отметил он.
Новая система успешно прошла испытания и уже применяется расчетами гаубиц Д-30 и М-46 на харьковском направлении. В настоящее время продолжаются работы по ее улучшению с учетом опыта, полученного на передовой.