В Запорожской области на детской площадке нашли взрывчатку с таймером

13 февраля 2026, 01:58

Фото: iStock/Vankherson

В Васильевке Запорожской области на детской площадке обнаружили снаряд с таймером и детонатором. Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в своем Telegram-канале.





По ее словам, боеприпас сбросили утром 12 февраля около пяти часов. Взрывотехники российских вооруженных сил оперативно обнаружили и обезвредили устройство до возможного срабатывания.



Романиченко отметила, что площадка находится во дворе многоквартирного дома, и в случае взрыва могли пострадать дети или случайные прохожие. Она добавила, что это уже второй подобный инцидент за месяц.



Глава округа призвала жителей при обнаружении подозрительных предметов немедленно обращаться к представителям полиции, военной комендатуры или российским военнослужащим.





«Так поступать могут только нелюди, у которых нет никаких побед на линии фронта и они «реабилитируются» в глазах европейских спонсоров таким гнусным способом – попытками убить детей нашего региона», — заявила Романиченко.