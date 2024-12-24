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Губернатор Воробьёв наградил лауреатов премии «Мы рядом. Доброе дело»

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вручил награды лауреатам премии «Мы рядом. Доброе дело». Это военнослужащие, конструкторы, инженеры, спасатели и волонтёры. Во время торжественной церемонии в Красногорске глава региона объяснил смысл премии.
«У нас в Подмосковье и в нашей любимой стране есть люди, которые делают благородные дела совершенно бескорыстно. Они никогда не ждут какого-то вознаграждения, тем более материального. Поэтому для нас это очень большая честь. Последние два года общество стремится только к одному – к победе в спецоперации. Каждый россиянин старается внести свою лепту. Поэтому сегодня по поручению президента и на основании итогов конкурса, который мы проводили, хочу вручить награды самым дорогим, самым близким и самым достойным», – заявил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



В ходе церемонии вручения премии «Мы рядом. Добрые дела» двум матерям бойцов спецоперации сделали новогодний сюрприз. Губернатор пригласил на сцену их сыновей.
«Всё-таки мы должны помнить, что скоро Новый год, и настроение должно быть новогоднее. Выходите, сюрприз наш дорогой, наша гордость!», – сказал глава региона.
Матери не подозревали, что их ждёт такой подарок. Со слезами на глазах они обняли сыновей после долгой разлуки.


Был и ещё один трогательный момент. Боец Сергей Миронов сделал предложение своей девушке Геле прямо на сцене.
«Моя хорошая, я прошу тебя подойти ко мне. Родная моя, я тебя очень сильно люблю. Выходи за меня!», – сказал Сергей возлюбленной.
Девушка расплакалась, а зал поддержал влюблённых аплодисментами.

Церемония награждения премии «Мы рядом. Добрые дела» прошла в Подмосковье в 12-й раз. В том числе лауреаты получили из рук губернатора государственные награды Подмосковья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#андрей воробьёв
Офицер ВСУ похитил и три месяца насиловал мирную жительницу под Херсоном
24 декабря 2024, 18:39

Фото: iStock/sebastianosecondi

Украинский офицер 121-й отдельной бригады территориальной обороны похитил мирную жительницу на территории Херсонской области, которая находится под контролем киевского режима, и насиловал ее на протяжении трех месяцев. Об этом пишет MK.RU.
Все произошло в селе Суханово Береславского района. Офицер ВСУ удерживал в плену 30-летнюю местную жительницу три месяца. Все это время он издевался над пленницей и насиловал ее в заброшенном доме.

При этом в местной администрации были в курсе этого, однако никаких действий по освобождению женщины не предпринимали. В итоге спасти пленницу решили активисты. Им удалось освободить девушку и отвезти ее в безопасное место.

Отмечается, что военные 121-й бригады теробороны ВСУ неоднократно занимались мародерством и издевались над мирным населением.

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#военные
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#активисты
#всу
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В США заявили, что Зеленский оторван от реальности
Дэвис: Зеленский отвергает все предложения по урегулированию конфликта
24 декабря 2024, 18:13

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский отвергает все реалистичные предложения о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
«Непонятно, к чему клонит Зеленский, может быть, он просто оторван от реальности. Что в голове у их командующего Сырского, что в голове у Зеленского, когда они продолжают выступать против всех поступающих предложений», — заявил Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.

Он напомнил про предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии, которое было отвергнуто Зеленским, а также постоянных заявлениях избранного президента США Дональда Трампа о мирных переговорах.

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#сша
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#матвиенко
#трамп
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Военный эксперт Меркурис заявил о провале проекта ЕС «Украина»
24 декабря 2024, 17:47

Фото: istockphoto/IherPhoto

Европейским лидерам пора признать: все их «миротворческие», равно как и любые другие планы относительно Украины, абсолютно тщетны и нежизнеспособны. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
В своём видеоблоге на YouTube он назвал все намерения Евросоюза по созданию миротворческого контингента, по замораживанию конфликта по линии боевого соприкосновения абсолютно невыполнимыми.

«Европейцы всё ещё не в состоянии понять фундаментальный и такой простой факт: конфликт на Украине проигран, их проект «Украина» полностью провалился», — утверждает эксперт.

По мнению Меркуриса, противостояние на Украине так или иначе закончится в следующем, самое позднее — в 2026 году. Аналитик допускает, что между Россией и США могут пройти переговоры, чтобы каким-то образом смягчить последствия. Однако завершение конфликта в любом случае станет поражением для «проекта», запущенного европейцами и людьми из администрации Байдена, заключил Меркурис.

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#сша
#эксперт
#конфликт
#проект
#украина
#youtube
#переговоры
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В Кривом Роге прогремел мощный взрыв
24 декабря 2024, 17:44

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Нанесён удар по объекту врага в Кривом Роге. Над городом виден дым после взрыва», — говорится в сообщении.

Баллистический удар был нанесен по объекту врага. По предварительным данным, прилет пришелся по зданию прокуратуры киевского режима.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил факт российского удара.

Днем 24 декабря также сообщалось, что на фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели сильные взрывы. Жителей призвали перейти в укрытия.

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В Архангельске подожгли офис с гуманитарной помощью для участников СВО
Часть гуманитарной помощи для сирот в Донбассе и бойцов сгорела в Архангельске
24 декабря 2024, 17:09

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

В Архангельске неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в офис с гуманитарной помощью для бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил общественник Владислав Жгилев в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, огонь уничтожил часть гуманитарной помощи для детей-сирот в Донбассе и военнослужащих.

Сотрудники полиции и представители регионального управления МЧС не комментировали ситуацию.
«Таких подлецов и предателей, как тот, что закинул нам горящие бутылки, надо ловить и наказывать по всей строгости», — написал Жгилев.
Ранее газета Al-Watan со ссылкой на настоятеля христианской общины в Скальбии (город в Сирии) Магера Хаддада сообщила, что группа иностранных боевиков подожгла рождественскую ёлку.

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#гуманитарная помощь
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#военные
#донбасс
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СК РФ возбудил дело против вторгшегося в Курскую область наёмника из Норвегии
24 декабря 2024, 16:59

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении гражданина Королевства Норвегия Аслана Очерхаджиева. Он в составе наёмнического подразделения ВСУ участвовал во вторжении в Курскую область.
Этот викинг кавказского происхождения заочно подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта) и частью 3 статьи 359 УК РФ (наёмничество), указано в сообщении СК РФ.

Следователи установили, что Очерхаджиев лично принимает участие в боевых действиях на стороне Украины на территории Российской Федерации. Он и другие представители наёмнических формирований в составе ВСУ незаконно пересекли государственную границу РФ. В целях устрашения они совершали многочисленные преступления против мирного населения российского региона.

Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Очерхаджиева и его соучастников.

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Хинштейн наградил медалью Луки Крымского медика, выжившую при атаке ВСУ
24 декабря 2024, 16:58

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн вручил медаль Лукии Крымского врачу скорой помощи Дарье Конновой. Она попала под удар дронов ВСУ, когда ехала с бригадой к Судже, чтобы эвакуировать пострадавших от обстрела.
Об этом сам врио главы региона рассказал в своём телеграм-канале. Бригада, в которой работала Дарья, ехала к Судже, когда их атаковали украинские дроны. Водитель и фельдшер погибли, врач уцелела, хотя была тяжело ранена. Хинштейн подчеркнул: медики понимали, насколько опасно ехать туда, где стреляют, но без доли сомнения отправились выполнять свой долг.

Сейчас Дарья продолжает лечение и восстановление. По его словам, она обязательно вернётся на станцию скорой помощи в память о погибших коллегах и потому, что окончательно убедилась, насколько важна и нужна её профессия.

Хинштейн выразил надежду, что после окончания ординатуры Дарья Коннова останется работать врачом в Курской области.

«Такие люди — пример для других», — подчеркнул врио губернатора.

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#курская область
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В Раде пожаловались на дезертирство военных, обучающихся за границей
24 декабря 2024, 16:44

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Часть украинских военных, проходящих обучение на военных полигонах за границей, самовольно оставляют свои части. Об этом во вторник сообщил депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко, слова которого приводит издание «Страна.ua».
16 декабря украинский национальный аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных сведений, сообщал, что количество уголовных дел, возбуждённых по статье о дезертирстве в этом году увеличилось в 3,7 раза, а по статье о самовольном составлении части – в 3,3 раза, по сравнению с прошлым годом.

Горбенко подчеркнул, что процент оставления части из новосозданных бригад самый большой. Также нередки случаи, когда бойцы сбегают во время учёбы за рубежом. За это следует уголовная ответственность.

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#военные
#верховная рада
#уголовное дело
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В Европе может появиться блок, выступающий за скорое завершение конфликта на Украине
Advance: в 2025 году в ЕС появится блок, выступающий за прекращение конфликта
24 декабря 2024, 16:25

Фото: iStock/Diy13

В Европе в 2025 году сформируется коалиция, которая будет выступать за скорейшее прекращение конфликта на Украине. Об этом пишет издание Advance.
«Уже в начале будущего года в Европе может сформироваться довольно сильная неформальная политическая коалиция, которая поддержит стремление Дональда Трампа закончить вооруженный конфликт на Украине как можно скорее», — говорится в статье.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что завершение конфликта на Украине уже в 2025 году не исключено.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Киев уже проиграл в конфликте. Он считает, что конфликт на Украине закончится в 2025 году. По его словам, либо он завершится мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена, и это будет не Россия.

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