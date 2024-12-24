Губернатор Воробьёв наградил лауреатов премии «Мы рядом. Доброе дело»

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вручил награды лауреатам премии «Мы рядом. Доброе дело». Это военнослужащие, конструкторы, инженеры, спасатели и волонтёры. Во время торжественной церемонии в Красногорске глава региона объяснил смысл премии.
«У нас в Подмосковье и в нашей любимой стране есть люди, которые делают благородные дела совершенно бескорыстно. Они никогда не ждут какого-то вознаграждения, тем более материального. Поэтому для нас это очень большая честь. Последние два года общество стремится только к одному – к победе в спецоперации. Каждый россиянин старается внести свою лепту. Поэтому сегодня по поручению президента и на основании итогов конкурса, который мы проводили, хочу вручить награды самым дорогим, самым близким и самым достойным», – заявил Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В ходе церемонии вручения премии «Мы рядом. Добрые дела» двум матерям бойцов спецоперации сделали новогодний сюрприз. Губернатор пригласил на сцену их сыновей.
«Всё-таки мы должны помнить, что скоро Новый год, и настроение должно быть новогоднее. Выходите, сюрприз наш дорогой, наша гордость!», – сказал глава региона.Матери не подозревали, что их ждёт такой подарок. Со слезами на глазах они обняли сыновей после долгой разлуки.
Был и ещё один трогательный момент. Боец Сергей Миронов сделал предложение своей девушке Геле прямо на сцене.
«Моя хорошая, я прошу тебя подойти ко мне. Родная моя, я тебя очень сильно люблю. Выходи за меня!», – сказал Сергей возлюбленной.Девушка расплакалась, а зал поддержал влюблённых аплодисментами.
Церемония награждения премии «Мы рядом. Добрые дела» прошла в Подмосковье в 12-й раз. В том числе лауреаты получили из рук губернатора государственные награды Подмосковья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская