Губернатор Воробьёв сообщил о масштабной атаке БПЛА на Подмосковье и её последствиях

18 августа 2026, 07:02

Фото: Telegram-канал «Воробьёв LIVE» @vorobiev_live

В ночь на 18 августа силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили массированный налёт беспилотников на Московскую область. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.