Губернатор Воробьёв сообщил о масштабной атаке БПЛА на Подмосковье и её последствиях
В ночь на 18 августа силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили массированный налёт беспилотников на Московскую область. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
За ночь и утро над регионом уничтожили более полутора сотен дронов. БПЛА сбили в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Ступине, Коломне и Электростали.
В Раменском округе десятилетняя девочка получила осколочное ранение кисти при падении дрона на частный дом. В Богородском округе помощь потребовалась женщине, пострадавшей от фрагментов беспилотника, а в Коломне оказался ранен 27-летний мужчина. Все пациенты находятся под наблюдением врачей.
Самые серьёзные разрушения зафиксировали в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы выгорел частный дом, а в Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома – успешно жильцов эвакуировали. Ещё один пожар вспыхнул в здании на улице 1 Мая.
В Богородском округе повреждения получили два частных дома в СНТ «Альбатрос», также произошло возгорание гостевого дома в Ногинске. Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка. Огонь уже локализовали.
В Коломне загорелся торговый павильон около ТЦ «Глобус». Под атаку попали здание ЗАГСа, магазин и окна жилого дома на Советской площади. В Котельниках вспыхнули строительные леса и утеплитель на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция, а в Раменском округе – частный дом в СНТ «Раменье».
Читайте также: