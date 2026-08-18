Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 80 штук
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили еще пятьдесят девять беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале на платформе MAX.
В ночь с 17 на 18 августа силы ПВО отражают массированный налет БПЛА на Москву. Ранее Собянин сообщал о 23 сбитых украинских дронах, однако еще через час эта цифра увеличилась более чем в два раза. После четырех утра количество ликвидированных на подлете к столице украинских беспилотников достигло 82 штук. Сведений о возможных пострадавших, жертвах или последствиях на земле не поступало.
Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения фрагментов БПЛА. Напомним, что местным жителям приближаться к обломкам дронов или касаться их не следует — они могут представлять опасность.
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