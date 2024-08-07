Губернатор Воробьёв вручил госнаграды подмосковным добровольцам отряда БАРС

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковные добровольцы из отряда БАРС получили государственные награды от имени президента России. Их вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона вручил медали тем, кто проявил мужество, отвагу, храбрость и самоотверженность в зоне спецоперации. Это бойцы из городских округов Люберцы, Коломна, Химки, Воскресенск, Ступино, Подольск и Сергиев Посад.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На награждение военнослужащие пришли с родными и близкими. Так, мама бойца с позывным Леонардо отметила, что чувствует особую гордость за сына и за всю Россию:
Леонардо выносил товарищей из-под огня. Ефрейтор получил минно-взрывное ранение, но ребят не бросил. В итоге его подразделение избежало потерь в личном составе, а боевая задача была выполнена. Боец награждён медалью «За отвагу».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Старший сержант с позывным Катар награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В одном из боёв противник, имея превосходящие силы, пошёл в контрнаступление. Боец командовал минометной батареей. В результате меткого попадания был уничтожен опорный пункт ВСУ, а атака остановлена. Катар участвовал в эвакуации раненых и сумел спасти десятки жизней.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фёдорович – позывной самого старшего из награжденных. Ему 63 года. Полковник в зоне СВО руководил работой расчётов, выявляющих объекты противника. В одном из районов был обнаружен пункт временной дислокации врага, после чего по нему нанесли точный ракетный удар. Фёдорович награжден медалью «За храбрость» I степени.
Читайте также:
Воробьёв: Подмосковье примет детей из приграничных районов Курской области
Брынцалов сообщил о срочном сборе гуманитарной помощи для Курской области
Озвучены потери ВСУ при атаке на Курскую область
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сегодня я с большим удовольствием вручу награды от имени нашего президента. БАРС – это первое подразделение добровольцев, которое отправилось на передовую выполнять боевые задачи. Мы стараемся помогать и тем, кто выполняет свой воинский долг, и их семььям. Общаясь с бойцами, видим, что чаще всего они задают вопросы о своих семьях. Поэтому оказываем всю необходимую поддержку, решаем бытовые, хозяйственные вопросы. Каждая такая встреча с нашими героями для нас очень важна», – сказал Воробьёв.БАРС – это Боевой армейский резерв страны. Подразделение состоит из добровольцев, в числе которых как военнослужащие с большим опытом, так и молодые люди, прошедшие спецподготовку. Они осуществляют разведку, штурмуют укрепления, выполняют множество других задач.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На награждение военнослужащие пришли с родными и близкими. Так, мама бойца с позывным Леонардо отметила, что чувствует особую гордость за сына и за всю Россию:
«Недавно я думала, что же даёт ощущение счастья. И первое, что пришло на ум – это гордость за то, что ты являешься частью такой большой и великой страны. А ещё меня наполняют счастьем мои дети, мой старший сын. Ребята, спасибо вам за состояние гордости и за чувство защищенности и безопасности, которое вы нам дарите», – сказала женщина.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Леонардо выносил товарищей из-под огня. Ефрейтор получил минно-взрывное ранение, но ребят не бросил. В итоге его подразделение избежало потерь в личном составе, а боевая задача была выполнена. Боец награждён медалью «За отвагу».
«Мы были обнаружены на позиции, по нам отработали минометы. Слава Богу, поблизости были плиты, где мы смогли укрыться. Пять часов нас бомбили. Мы были ранены, но главное, что задача была выполнена, а все мы вышли оттуда живыми. Они думали, что всех нас убили. Но мы выбрались», – рассказал Леонардо.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Старший сержант с позывным Катар награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В одном из боёв противник, имея превосходящие силы, пошёл в контрнаступление. Боец командовал минометной батареей. В результате меткого попадания был уничтожен опорный пункт ВСУ, а атака остановлена. Катар участвовал в эвакуации раненых и сумел спасти десятки жизней.
«Я родом из Донецкой области, участвую в боевых действиях с 22 лет. Донбасс – моя родина. Самое главное на фронте – это дружба, товарищество. А здесь – поддержка близких людей. Без неё мы никуда», – сказал военный.Медаль «За отвагу» вручена рядовому с позывным Абхаз. Он выполнял боевую задачу по предотвращению высадки десанта врага и эвакуировал раненых. Под обстрелом вынес на себе двух сослуживцев. На награждение он приехал с мамой, супругой и двумя сыновьями. У бойца есть еще брат, который находится сейчас в зоне СВО.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фёдорович – позывной самого старшего из награжденных. Ему 63 года. Полковник в зоне СВО руководил работой расчётов, выявляющих объекты противника. В одном из районов был обнаружен пункт временной дислокации врага, после чего по нему нанесли точный ракетный удар. Фёдорович награжден медалью «За храбрость» I степени.
«Андрей Юрьевич, от лица военнослужащих благодарю вас за поддержку, которую правительство области оказывает всем, кто в зоне СВО. Спасибо за заботу о семьях наших товарищей, особенно тех, которых уже нет с нами. Вы с душой и сердцем подходите к решению вопросов родных и близких бойцов, находящихся за «ленточкой», – отметил боец.Ещё пятеро добровольцев удостоены медалей «За храбрость» II степени.
Читайте также:
Воробьёв: Подмосковье примет детей из приграничных районов Курской области
Брынцалов сообщил о срочном сборе гуманитарной помощи для Курской области
Озвучены потери ВСУ при атаке на Курскую область
Лора Луганская