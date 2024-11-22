ГУР Украины опровергает российский удар «Орешником»

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ГУР Украины утверждает, что Россия 21 ноября ударила по Днепропетровску не «Орешником», как заявил президент страны Владимир Путин, а ракетным комплексом «Кедр».
«️21 ноября 2024 года Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету, вероятно, из состава ракетного комплекса «Кедр». Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания по Днепру составило 15 минут», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на ракете было установлено шесть боевых частей, при этом каждая оснащалась шестью суббоеприпасами. А ее скорость на конечном участке траектории была более 11 махов.
Кроме того, в ГУР утверждают, что Россия провела испытания комплекса на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области в октябре 2023 и июне 2024 года.
В украинском ведомстве заявили, что Россию ожидает возмездие за данный удар.
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