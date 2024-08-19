В израильском Тель-Авиве подорвали автомобиль

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В израильском Тель-Авиве взорвался автомобиль, в результате происшествия погиб мужчина. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на полицию и медиков. У правоохранителей есть подозрения, что погибший перевозил взрывчатку, указано в материале.
По первоначальной информации, преступление не стали связывать с терроризмом и опирались на версию о криминале.
Однако позже глава тель-авивского полицейского округа Перец Амар заявил, что после появления новых данных, ситуация перестала быть столь однозначной.
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Однако позже глава тель-авивского полицейского округа Перец Амар заявил, что после появления новых данных, ситуация перестала быть столь однозначной.
«Погибший — не невинный гражданский, а кто-то, кто перевозил взрывное устройство», — заявил Амар.Правоохранители продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах случившегося.
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Данил Пономарев