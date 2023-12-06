ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство Кивы

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ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство бывшего депутата Рады Ильи Кивы. Такое признание сделал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для телеканала «Общественное», признав причастность к преступлению.
По словам Юсова, Кива был убит в ходе спецоперации, разработанной СБУ. Он подчеркнул, что ведомство планирует продолжать подобного рода акции.
Также издание сообщает, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью».
Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Сейчас расследованием громкого убийства занимается группа самых опытных следователей и криминалистов. Осматривается место происшествия, также проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.
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Также издание сообщает, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью».
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Элина Позднякова