Гусев: над Воронежем был сбит украинский беспилотник

Фото: iStock/rancho_runner

В пригороде Воронежа средства ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.



На данный момент в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — передает Гусев в своем telegram-канале.

Градоначальник отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия удалось избежать.
Иван Мусатов

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