Гусев: над Воронежем был сбит украинский беспилотник
В пригороде Воронежа средства ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
На данный момент в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — передает Гусев в своем telegram-канале.
Градоначальник отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия удалось избежать.