СБУ обвинила Тимати в незаконных концертах в Крыму

СБУ заочно обвинила Тимати в нарушении границы из-за Крыма
Тимур Юнусов ( Фото Instagram*: @timatiofficial )

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила рэперу Тимати (Тимуру Юнусову) обвинения в нарушении порядка въезда на территорию, временно неподконтрольную Киеву, и выезда из нее.



По данным СБУ, Тимати не менее семи раз выступал в Крыму после его аннексии Россией. Уголовное дело возбуждено по соответствующей статье.

В украинской спецслужбе также отметили, что Тимати неоднократно был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента.

*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).


Виктория Иванченко

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