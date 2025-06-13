СБУ обвинила Тимати в незаконных концертах в Крыму
СБУ заочно обвинила Тимати в нарушении границы из-за Крыма
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила рэперу Тимати (Тимуру Юнусову) обвинения в нарушении порядка въезда на территорию, временно неподконтрольную Киеву, и выезда из нее.
По данным СБУ, Тимати не менее семи раз выступал в Крыму после его аннексии Россией. Уголовное дело возбуждено по соответствующей статье.
В украинской спецслужбе также отметили, что Тимати неоднократно был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента.
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