Гусев: над Воронежской областью уничтожили семь БПЛА ВСУ

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об успешной работе дежурных сил противовоздушной обороны, которые в четырех муниципалитетах региона обнаружили и уничтожили не менее семи беспилотных летательных аппаратов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.