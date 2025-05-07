В России прекратили взыскание долгов по кредитам с участников СВО и их супругов

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip
Профессиональные коллекторские организации (ПКО) прекратили взыскание просроченных долгов по кредитам с участников СВО и их супругов на сумму свыше 500 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передает РИА Новости.
Согласно законодательству, право на полное аннулирование долгов до 10 миллионов рублей предоставлено военнослужащим, заключившим контракт сроком от года после 1 декабря 2024 года. Обязательства прекращаются, если судебное решение о взыскании задолженности вступило в силу до указанной даты.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею якобы Киева о создании демилитаризованной зоны. Подчеркивалось, что Киев не направлял Москве соответствующих инициатив, несмотря на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога об обратном.
Читайте также:
«Вешу как Дюймовочка»: Певица Семенович сравнила себя со сказочной героиней после похудения на 7 кг
Стал известен средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России
«Ну ничегошеньки не нашли ведь»: Экс-губернатор Фургал предложил прокуратуре отыскать его миллиарды
«В рамках выполнения закона ПКО, работающие с долгом после перехода прав требований к ним, прекратили взыскание более 2,6 тысячи долгов по кредитам с военнослужащих - участников специальной военной операции и их супругов на сумму свыше 500 миллионов рублей», — уточнила пресс-служба НАПКА.В НАПКА подчеркнули, что поддержка участников СВО и их семей является социально значимой инициативой, требующей оперативного реагирования со стороны коллекторской отрасли.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею якобы Киева о создании демилитаризованной зоны. Подчеркивалось, что Киев не направлял Москве соответствующих инициатив, несмотря на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога об обратном.
Читайте также:
«Вешу как Дюймовочка»: Певица Семенович сравнила себя со сказочной героиней после похудения на 7 кг
Стал известен средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России
«Ну ничегошеньки не нашли ведь»: Экс-губернатор Фургал предложил прокуратуре отыскать его миллиарды
Мария Моисеева