Песков прокомментировал идею якобы Киева о создании демилитаризованной зоны

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
В Кремле заявили об отсутствии официальных предложений от Украины по созданию демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения. Информацию об этом передает ТАСС, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Песков, комментируя заявление спецпосланника президента США Кита Келлога, подчеркнул, что Киев не направлял Москве соответствующих инициатив.
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«Из Киева не было ни одного заявления на этот счет», — пояснил он.Ранее Келлог утверждал, что украинская сторона готова к месячному перемирию и формированию 30-километровой демилитаризованной зоны при определённых условиях.
«Они согласны на всеобъемлющее перемирие — по суше, морю и в воздухе — минимум на 30 дней с возможностью продления. И готовы сделать это уже сегодня», — говорил Келлог в эфире телеканала Fox News, уточняя, что Украина хочет отвести войска на 15 километров при согласии РФ сделать то же самое.Читайте также:
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Мария Моисеева