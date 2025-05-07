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Песков прокомментировал идею якобы Киева о создании демилитаризованной зоны

Песков: РФ не слышала от Киева инициатив по демилитаризованной зоне на 30 км
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В Кремле заявили об отсутствии официальных предложений от Украины по созданию демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения. Информацию об этом передает ТАСС, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Песков, комментируя заявление спецпосланника президента США Кита Келлога, подчеркнул, что Киев не направлял Москве соответствующих инициатив.

«Из Киева не было ни одного заявления на этот счет», — пояснил он.
Ранее Келлог утверждал, что украинская сторона готова к месячному перемирию и формированию 30-километровой демилитаризованной зоны при определённых условиях.

«Они согласны на всеобъемлющее перемирие — по суше, морю и в воздухе — минимум на 30 дней с возможностью продления. И готовы сделать это уже сегодня», — говорил Келлог в эфире телеканала Fox News, уточняя, что Украина хочет отвести войска на 15 километров при согласии РФ сделать то же самое.
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#киев
В России прекратили взыскание долгов по кредитам с участников СВО и их супругов
НАПКА: ПКО прекратили взыскание с участников СВО долгов на 500 млн рублей
07 мая 2025, 06:45

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Профессиональные коллекторские организации (ПКО) прекратили взыскание просроченных долгов по кредитам с участников СВО и их супругов на сумму свыше 500 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передает РИА Новости.
Согласно законодательству, право на полное аннулирование долгов до 10 миллионов рублей предоставлено военнослужащим, заключившим контракт сроком от года после 1 декабря 2024 года. Обязательства прекращаются, если судебное решение о взыскании задолженности вступило в силу до указанной даты.

«В рамках выполнения закона ПКО, работающие с долгом после перехода прав требований к ним, прекратили взыскание более 2,6 тысячи долгов по кредитам с военнослужащих - участников специальной военной операции и их супругов на сумму свыше 500 миллионов рублей», — уточнила пресс-служба НАПКА.
В НАПКА подчеркнули, что поддержка участников СВО и их семей является социально значимой инициативой, требующей оперативного реагирования со стороны коллекторской отрасли.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею якобы Киева о создании демилитаризованной зоны. Подчеркивалось, что Киев не направлял Москве соответствующих инициатив, несмотря на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога об обратном.

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Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку семи БПЛА, летевших на Москву
07 мая 2025, 00:54

Фото: iStock/bbsferrari

Семь беспилотников, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале, передает ТАСС.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в 1:33 ночи.
Вечером 6 мая также сообщалось, что ПВО РФ отразила атаку двух летевших на Москву украинских дронов. При этом в ночь с 5 на 6 мая поступала информацию, что количество сбитых БПЛА, летевших в сторону Москвы с разных направлений, суммарно достигало 19 штук. А к утру вчерашнего дня выяснилось, что силы противовоздушной обороны РФ успешно ликвидировали 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, которые пытались атаковать разные регионы России.

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Украинцы пытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН, но выступление прошло с аншлагом
Полянский: украинцы со спонсорами пытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН
07 мая 2025, 00:24

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Попытка украинских представителей и их европейских союзников сорвать концерт «Хора Турецкого» в здании Генассамблеи ООН провалилась — мероприятие собрало аншлаг. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
«Большую активность проявили не только наши ооновские коллеги, но и соотечественники, многие пришли семьями, настрой был праздничный!», — рассказал он.
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Концерт, посвященный памяти жертв нацизма, прошёл в Нью-Йорке при полном зале на 1800 мест. По словам Полянского, многие гости «попросту не смогли попасть в зал» из-за переполненности. Мероприятие состоялось в понедельник (в ночь на вторник по мск). Зрители вставали и подпевали во время исполнения «Бухенвальдского набата» и «Дня Победы».

«И это несмотря на активные попытки сорвать концерт, предпринятые украинцами и их европейскими спонсорами!», — восхитился Полянский.
Он добавил, что накануне украинская делегация распространила в ООН ноту с призывом бойкотировать мероприятие, но это не возымело эффекта. Полянский назвал эти действия отчаянной попыткой помешать культурной инициативе России, подчеркнув, но попытка саботажа не сумела снизить интерес к концерту.

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В Подмосковье бойцам СВО и семьям погибших выплатили 400 млн рублей вместо земли
06 мая 2025, 22:26

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Выплаты вместо земли с начала года получили около 1,4 тыс. жителей Подмосковья. Общая сумма выплат превысила 400 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
В начале 2025-го была внедрена новая мера поддержки для участников спецоперации и семей погибших бойцов из Подмосковья. Она заключается в выплате 500 тыс. рублей вместо земельного участка.
«Подать заявление на выплату взамен земельного участка и прикрепить необходимые документы можно в электронном формате через портал госуслуг», – напомнила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Выплату могут оформить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Для получения выплаты необходимо иметь удостоверение ветерана боевых действий и постоянное место жительства в Московской области на день завершения участия в спецоперации.

Поддержка также распространяется на семьи участников спецоперации, которые погибли из-за ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе выполнения служебных обязанностей.

Подать заявление на получение выплаты можно через региональный портал госуслуг, пройдя по ссылке.

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«Показывал, как ВСУ издеваются над детьми»: сестра бойца ВС РФ о новости про обмен
Сестра освобожденного из украинского плена бойца ВС РФ рада новости про обмен
06 мая 2025, 21:02

Фото: istockphoto/zim286

Сестра бойца ВС РФ Геннадия Окуневича, который входил в число освобожденных 205 военнослужащих, рада новости про сегодняшний обмен. С Викторией поговорили журналисты RT. По ее словам, брат был на линии фронта с 2023 года, а в январе текущего года пропал.
«Он показывал, как ВСУ издеваются над детьми, мирными жителями. Сказал, если я не поеду, другой не поедет, то кто тогда защищать будет?» — вспомнила собеседница.

Виктория отметила, что после пропажи Геннадия они с мамой верили, что мужчина жив. Сестра военнослужащего резюмировала, что сегодня семья плакала от счастья после новости об обмене.

В Минобороны сообщали про обмен между Россией и Украиной в формате 205 на 205 во вторник, 6 мая. Позже ведомство опубликовало кадры с освобожденными.

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