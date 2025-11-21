Гусев: обломки сбитых ракет ATACMS нашли на юго-западе Воронежа
Обломки сбитых ракет ATACMS нашли на юго-западе Воронежа. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, в садоводческом товариществе обнаружили взрывоопасные элементы в результате обследования территории после инцидента 18 ноября. Один из блоков находится в 150 метрах от ближайших строений, а другой — возле дачного дома.
Территорию оцепили, и саперы сообщили, что подрывать боеприпасы придется на месте.
Согласно данным Минобороны России, 18 ноября ВСУ попытались нанести удар по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS, однако все снаряды сбили средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет.
