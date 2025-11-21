Кремль: работа ВС РФ должна убедить Зеленского, что лучше договориться сейчас
Эффективная работа Вооруженных сил РФ должна убедить Владимира Зеленского в необходимости заключения соглашения, и делать такое лучше сейчас, чем позже.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.
Ранее в стране оценили мирный план США по Украине. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил, что многие пункты, неприемлемые для РФ и Киева, могут изменить в итоговых документах.
Спецоперация по защите Донбасса от неонацистов киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года.
