Гусев рассказал о последствиях атаки ВСУ на Воронежскую область

Фото: Telegram-канал А. Гусева
Губернатор Воронежской области Александр Гусев раскрыл последствия атаки украинских беспилотников на регион.
«Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА. Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Кроме того, обломки другого украинского беспилотника повредили дом на Ленинском проспекте, там выбило стекла в нескольких квартирах и повреждены автомобили.
В настоящее время опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе миновала. Никто не пострадал.
По словам губернатора, комиссия по оценке ущерба приступит к своей работе после осмотра пострадавшей территории взрывотехниками.
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Элина Позднякова