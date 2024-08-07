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Гусев рассказал о последствиях атаки ВСУ на Воронежскую область

07 августа 2024, 11:17
Фото: Telegram-канал А. Гусева

Фото: Telegram-канал А. Гусева

Губернатор Воронежской области Александр Гусев раскрыл последствия атаки украинских беспилотников на регион.
«Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА. Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Кроме того, обломки другого украинского беспилотника повредили дом на Ленинском проспекте, там выбило стекла в нескольких квартирах и повреждены автомобили.



В настоящее время опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе миновала. Никто не пострадал.

По словам губернатора, комиссия по оценке ущерба приступит к своей работе после осмотра пострадавшей территории взрывотехниками.

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На Украине испугались последствий атаки ВСУ на Курскую область
Бутусов: есть риск исчерпания ресурсов ВСУ из-за атаки на Курскую область
07 августа 2024, 11:35

Фото: iStock/Sinenkiy

Последствием атаки ВСУ на Курскую область рискует стать исчерпание ресурсов армии до такой степени, что она не сможет отражать новые удары ВС РФ. Об этом в соцсети написал украинский журналист Юрий Бутусов.
Бутусов отметил, что ситуации на других участках передовой для украинской армии и без того трудные, чтобы начинать наступление еще на одном направлении. По словам журналиста, необходимые меры по усилению резервами обороны Мирнограда, Часова Яра, Торецка и других важных населенных пунктов не были приняты.

Бутусов добавил, что также можно сказать и об обеспечении солдат в этих районах боеприпасами и оружием. Аналогичная ситуация с наступлением произошла и в прошлом году, тогда это привело к потере ВСУ Авдеевки, заключил журналист.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ продолжают наступать в Курской области и подтягивают мощные резервы
Военкор Поддубный: ВСУ перебрасывают мощные силы к границе с Курской областью
07 августа 2024, 11:30

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ планируют развивать наступление в Курской области, для этого к границе противник подтягивает мощные силы. Так пишет военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
«Ночью противник был активен. ВСУ пытались максимально насытить границу техникой и личным составом. Только один отряд «Анвар» — совсем небольшой отряд крутых наших спецов, парни реально сотворили подвиг, уничтожил за ночь 12 единиц брони противника. Все подтверждено объективным контролем», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ продолжает подтягивать крупные резервы к российской границе, а также подвозит средства ПВО и РЭБ в район активных боевых действий.

Поддубный предположил, что противник планирует развивать наступление в Курской области, чтобы взять под контроль некоторые российские территории. Военкор заключил, что обстановка сейчас там очень сложная.

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В подполье рассказали об ударе по станции, где проходили обучение более 1000 боевиков ВСУ
Подполье: ВС России нанесли удар по станции, рядом с которой ВСУ хранят технику
07 августа 2024, 11:28

Фото: iStock/olegda88

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные ВС РФ нанесли удар в Киевской области в районе арсенала и базы боевиков ВСУ, где могли проходить обучение более 1000 военных. Об этом пишет РИА Новости.
«В 04:40 был третий прилет. По сообщениям наших товарищей, опять в стороне военной базы и арсенала. Взрыв был мощный, зарево увидели в другом конце города. Детонация продолжалась около получаса», — рассказал он.

По его словам, на военной базе заканчивали комплектовать и тренировать большое военное подразделение. Судя по косвенным данным — более тысячи военных. Подпольщик рассказал, что первые взрывы прозвучали в 02:20 в стороне железнодорожной станции «Росток», где находятся товары военного назначения, которые часто взрываются.

Второй удар был нанесен в направлении урочища «Толстый лес», где находятся склады и арсеналы времен СССР, которые недавно начали «приводить в порядок» и использовать под военные нужды.

Ранее подполье сообщало, что российские военные ударили по аэродрому, который ВСУ восстанавливают для F-16. По словам Лебедева, в первый раз удар произошел в 03:30 утра. Он добавил, что военный аэродром уже не раз подвергался атаке. Однако бандеровцы постоянно пытаются его восстановить, чтобы разместить там истребители F-16.

До этого стало известно, что боевики ВСУ разработали новую тактику нападения на мирных жителей в России. Заключается она в том, что оператор дрона запускает первый БПЛА, бьёт по квартире в многоэтажном доме, потом поднимает в небо второй и направляет туда же — чтобы беспилотник залетел в здание через щель и убил мирных жителей.

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Российские военные ударили по аэродрому, который ВСУ восстанавливают для F-16
Подполье сообщило об ударе вблизи аэродрома для F-16 под Хмельницким
07 августа 2024, 11:02

Фото: iStock/Airubon

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар в Хмельницкой области в районе военного аэродрома, который ВСУ пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16. Об этом информирует РИА Новости.
По словам подпольщика, в первый раз удар произошел в 03:30 утра. Он добавил, что военный аэродром уже не раз подвергался атаке. Однако бандеровцы постоянно пытаются его восстановить, чтобы разместить там истребители F-16.

Лебедев рассказал, что после этого был прилет в районе бывшей военной базы, где сейчас находятся склады тяжелой техники и западной артиллерией.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Николаевской области российскими военными был нанесен удар по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек.

До этого военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ находятся в критическом положении на Покровском направлении
Меркурис: ВСУ попали в критическое положение на Покровском направлении
07 августа 2024, 10:54

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ оказались в критическом положении на Покровском направлении. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Российские войска начинают продвигать свои силы дальше. Так что в целом ситуация (на Покровском направлении. — ред.) очень плохая. Это все тревожные новости для Украины, но есть еще более тревожные новости для Украины из района Торецка, на самом деле ситуация в Торецке становится, насколько я могу судить, катастрофической», — заявил Меркурис.

Он отметил, что после освобождения Тимофеевки армия России приближается к моменту, когда будет полностью перерезана дорога из Покровска, которая является главной для снабжения ВСУ в Донбассе.

По словам Меркуриса, в течение следующих недель и месяцев российские бойцы будут приносить все больше подобных «сюрпризов», так как ситуация для ВСУ на поле боевых действий становится все сложнее.

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Боевики ВСУ разработали новую тактику нападения на мирных жителей в России
ВСУ ударяют дронами по гражданским объектам в России дважды для нанесения ущерба
07 августа 2024, 10:37

Фото: iStock/Олег Копьёв

Боевики ВСУ ударяют дронами по гражданским объектам в России дважды для нанесения ущерба. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Сообщается, что новую тактику боевики использовали при атаках 18, 27, 28 июля, 2, 3 и 4 августа. Заключается она в том, что оператор дрона запускает первый БПЛА, бьёт по квартире в многоэтажном доме, потом поднимает в небо второй и направляет туда же — чтобы беспилотник залетел в здание через щель и убил мирных жителей.

Второго августа боевики киевского режима с помощью такой техники уничтожили дом в Белгородской области. Четвертого числа они убили 75-летнюю жительницу Шебекино. В июле атаковали машину в Курской области. Третьего августа БПЛА прилетел по многоэтажке в микрорайоне Болховский Орловской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Николаевской области российскими военными был нанесен удар по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек.

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ВСУ второй день атакуют Курскую область: риски прорыва границы РФ и какие новости оказались фейком
Атака ВСУ на Курскую область: обстановка в Судже, что известно на сегодня
07 августа 2024, 10:31

Фото: iStock/kovalchuk

Второй день украинская группировка продолжает атаковать границу Курской области. ВСУ применяют не только вооружение, но и запускают фейки, чтобы посеять панику среди мирного населения. О том, что на самом деле происходит на российско-украинской границе, есть ли риск ее прорыва и что из новостей оказалось фейком – в материале «Радио 1».

Когда началась атака ВСУ на Курскую область


Около 08:00 по мск 8 августа группировка из украинских радикалов атаковала позиции пограничников в Курской области. По данным СМИ, в операции задействованы около 300 бойцов ВСУ, 11 танков и 20 бронированных машин. Отмечается, что на технике замечен знак «треугольник», характерный для тактических группировок с хорошо обученными бойцами.

ВСУ не удалось прорвать оборону. Российские военнослужащие и пограничники ФСБ отбили несколько атак, уничтожили 16 единиц бронетехники и заставили врага отступить. Также сообщается, что ВСУ используют для атак ударные дроны и задействуют тяжелую технику.

Обстановка в городе Суджа


Город Суджа находится на участке государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области. Именно на этот населенный пункт приходится большинство атак со стороны украинской группировки. В настоящее время власти региона оценивают ситуацию как напряженную. Накануне об этом сообщил в своем видеообращении врио главы Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, оперативный штаб региона перешел в круглосуточный режим работы. Власти на постоянной основе взаимодействуют с Минобороны РФ и пограничниками. Смирнов также сообщил, что жители приграничья покидают свои дома в целях безопасности, однако речи об эвакуации мирных жителей нет.

Некритической назвал ситуацию командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он заверил, что ВС РФ дают противнику жесткий отпор, а ВСУ, в свою очередь, используют последние резервы для атак.

ВСУ использовали бронемашины для прорыва границы в Курской области
ВСУ использовали бронемашины для прорыва границы в Курской области

Телеграм-канал «Военкоры Русской весны» привел некоторые данные о возможной численности группировки ВСУ на границе. По данным авторов портала, в бронегруппы противника входят несколько десятков единиц бронетехники и сотни боевиков.

По информации телеграм-канала «Рыбарь», ВСУ удалось занять населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Также сообщается, что противник смог «расширить зону контроля» вдоль трассы 38К-004. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Об успехах ВСУ на границе с РФ прежде также заявил военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, ВСУ «удалось отбросить части ВС РФ» по линии Николаево-Дарьино-Дарьино-Свердликово-Гоголевка-Олешня и там закрепиться. Не исключил дальнейшее наступление на Курской границе и военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Противник продолжает подтягивать крупные силы к переднему краю. <...> ВСУ, судя по всему, всерьез планируют развивать наступление. <...> Обстановка сложная», — признал военкор.

Несмотря на информацию некоторых источников о том, что ВСУ удалось продвинуться к российской границе и практически зайти в Курскую область, местные жители заверяют, что в городе противника нет и ВС РФ удается сдерживать оборону.

«Многие спрашивают, как обстановка. Город стоит, хохла там нет. Периодически обстрелы. Наши парни работают над улучшением обстановки», — сообщает телеграм-канал «Суджа Родная».


Что известно о пострадавших в Курской области


ВСУ атакуют приграничную область с использованием БПЛА. По пути в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона получили ранения два ребенка. По данным уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, всего оказались ранены шестеро детей. Один из пострадавших в результате обстрела ВСУ потерял мать.

Кроме того, украинские боевики нанесли прицельный удар по машине скорой помощи. Фельдшера и водителя спасти не удалось, находившийся в машине врач ранен. По официальным данным общее количество пострадавших в Курской области достигло 28 человек.


Фейки об атаке ВСУ на Курскую область


Вечером 6 августа в Сети появилась видеозапись, на которой врио главы Курской области Алексей Смирнов призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия. Речь шла якобы о срочной мобилизации всего населения. Сначала ролик появился в украинских порталах, а затем быстро разошелся по российским пабликам.

Видеозапись оказалась фейковой и вскоре глава региона опроверг данные о якобы начавшейся мобилизации. Оказалось, что за фейковым видео стоят украинские спецслужбы, которые взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети.
Кроме того, появилась информация об «обстреле» Курской АЭС. Глава Курчатова Игорь Корпунков позже эти сведения опроверг.

На этом информационные вбросы со стороны Украины не закончились и следующим фейком стала информация об эвакуации жителей Суджи. Об этом украинский блогер Юрий Подоляка написал в своем телеграм-канале. По его словам, город уже готовится к обороне и часть населения покинула дома самостоятельно.

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Боец ВС РФ «Адвокат»: ВСУ вешают на себя российские знаки различия
07 августа 2024, 10:31

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военнослужащие ВСУ начали надевать на свою форму российские шевроны и другие отличительные знаки. Об этом рассказал российский боец с позывным «Адвокат» из 40-й бригады морской пехоты, его слова передает RT.
По словам бойца ВС РФ, он вышел из двора, сделал всего шаг и увидел группу противника.

«Просто повернул голову вот так налево, и я встретился глазами с противником, потому как увидел: стояли и смотрели на нас семь человек. Я успел за это время разглядеть ленточки белые на запястье и георгиевские ленточки. И краем глаза я увидел маленький буквально такой флажочек украинский. Ну шеврончик», — рассказал «Адвокат».

Далее группа украинских военных попыталась атаковать, но «Адвокат» вместе с сослуживцами успели уйти от атаки и сами уничтожили противника. Случай произошел во время боев за Камышеваху в ЛНР.

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Защита Родины – дело семейное: В зоне СВО одним из танков управляет российская семья
МО РФ: в зоне СВО одним из танков управляет российская семья
07 августа 2024, 10:08

Фото: istock/Dmitry Andreev

В зоне СВО одним из танков полностью управляет российская семья. Об этом написало Минобороны России в своем Telegram-канале.
Сообщается, что танк, о котором идет речь, входит в группировку «Восток». Он оказывает эффективную огневую поддержку продвижению штурмовых подразделений на Угледарском направлении.

Экипаж боевой машины полностью состоит из близких родственников. Отмечается, что наводчик и механик-водитель являются братьями, командир боевой машины – их родной дядя.

«Подписали контракт, решили, что раз прадед воевал на танке, то и мы в танковую роту пойдем. Отучились и приехали сюда. Через какое-то время дядя отучился на командира танка и тоже приехал», – рассказал механик-водитель.

По словам наводчика-оператора танка, цели у боевой машины разные: живая сила, техника, укрепрайоны, огневые точки.

«Танк выезжает – по нему работаем, по БМП Bradley тоже работаем», — заключил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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