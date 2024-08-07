ВСУ второй день атакуют Курскую область: риски прорыва границы РФ и какие новости оказались фейком

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Второй день украинская группировка продолжает атаковать границу Курской области. ВСУ применяют не только вооружение, но и запускают фейки, чтобы посеять панику среди мирного населения. О том, что на самом деле происходит на российско-украинской границе, есть ли риск ее прорыва и что из новостей оказалось фейком – в материале «Радио 1».
Когда началась атака ВСУ на Курскую область
Около 08:00 по мск 8 августа группировка из украинских радикалов атаковала позиции пограничников в Курской области. По данным СМИ, в операции задействованы около 300 бойцов ВСУ, 11 танков и 20 бронированных машин. Отмечается, что на технике замечен знак «треугольник», характерный для тактических группировок с хорошо обученными бойцами.
ВСУ не удалось прорвать оборону. Российские военнослужащие и пограничники ФСБ отбили несколько атак, уничтожили 16 единиц бронетехники и заставили врага отступить. Также сообщается, что ВСУ используют для атак ударные дроны и задействуют тяжелую технику.
Обстановка в городе Суджа
Город Суджа находится на участке государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области. Именно на этот населенный пункт приходится большинство атак со стороны украинской группировки. В настоящее время власти региона оценивают ситуацию как напряженную. Накануне об этом сообщил в своем видеообращении врио главы Курской области Алексей Смирнов.
По его словам, оперативный штаб региона перешел в круглосуточный режим работы. Власти на постоянной основе взаимодействуют с Минобороны РФ и пограничниками. Смирнов также сообщил, что жители приграничья покидают свои дома в целях безопасности, однако речи об эвакуации мирных жителей нет.
Некритической назвал ситуацию командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он заверил, что ВС РФ дают противнику жесткий отпор, а ВСУ, в свою очередь, используют последние резервы для атак.
ВСУ использовали бронемашины для прорыва границы в Курской области
Телеграм-канал «Военкоры Русской весны» привел некоторые данные о возможной численности группировки ВСУ на границе. По данным авторов портала, в бронегруппы противника входят несколько десятков единиц бронетехники и сотни боевиков.
По информации телеграм-канала «Рыбарь», ВСУ удалось занять населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Также сообщается, что противник смог «расширить зону контроля» вдоль трассы 38К-004. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Об успехах ВСУ на границе с РФ прежде также заявил военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, ВСУ «удалось отбросить части ВС РФ» по линии Николаево-Дарьино-Дарьино-Свердликово-Гоголевка-Олешня и там закрепиться. Не исключил дальнейшее наступление на Курской границе и военный корреспондент Евгений Поддубный.
«Противник продолжает подтягивать крупные силы к переднему краю. <...> ВСУ, судя по всему, всерьез планируют развивать наступление. <...> Обстановка сложная», — признал военкор.
Несмотря на информацию некоторых источников о том, что ВСУ удалось продвинуться к российской границе и практически зайти в Курскую область, местные жители заверяют, что в городе противника нет и ВС РФ удается сдерживать оборону.
«Многие спрашивают, как обстановка. Город стоит, хохла там нет. Периодически обстрелы. Наши парни работают над улучшением обстановки», — сообщает телеграм-канал «Суджа Родная».
Что известно о пострадавших в Курской области
ВСУ атакуют приграничную область с использованием БПЛА. По пути в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона получили ранения два ребенка. По данным уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, всего оказались ранены шестеро детей. Один из пострадавших в результате обстрела ВСУ потерял мать.
Кроме того, украинские боевики нанесли прицельный удар по машине скорой помощи. Фельдшера и водителя спасти не удалось, находившийся в машине врач ранен. По официальным данным общее количество пострадавших в Курской области достигло 28 человек.
Фейки об атаке ВСУ на Курскую область
Вечером 6 августа в Сети появилась видеозапись, на которой врио главы Курской области Алексей Смирнов призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия. Речь шла якобы о срочной мобилизации всего населения. Сначала ролик появился в украинских порталах, а затем быстро разошелся по российским пабликам.
Видеозапись оказалась фейковой и вскоре глава региона опроверг данные о якобы начавшейся мобилизации. Оказалось, что за фейковым видео стоят украинские спецслужбы, которые взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети.
Кроме того, появилась информация об «обстреле» Курской АЭС. Глава Курчатова Игорь Корпунков позже эти сведения опроверг.
На этом информационные вбросы со стороны Украины не закончились и следующим фейком стала информация об эвакуации жителей Суджи. Об этом украинский блогер Юрий Подоляка написал в своем телеграм-канале. По его словам, город уже готовится к обороне и часть населения покинула дома самостоятельно.
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