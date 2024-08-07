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ВСУ второй день атакуют Курскую область: риски прорыва границы РФ и какие новости оказались фейком

Атака ВСУ на Курскую область: обстановка в Судже, что известно на сегодня
07 августа 2024, 10:31
Фото: iStock/kovalchuk

Фото: iStock/kovalchuk

Второй день украинская группировка продолжает атаковать границу Курской области. ВСУ применяют не только вооружение, но и запускают фейки, чтобы посеять панику среди мирного населения. О том, что на самом деле происходит на российско-украинской границе, есть ли риск ее прорыва и что из новостей оказалось фейком – в материале «Радио 1».

Когда началась атака ВСУ на Курскую область


Около 08:00 по мск 8 августа группировка из украинских радикалов атаковала позиции пограничников в Курской области. По данным СМИ, в операции задействованы около 300 бойцов ВСУ, 11 танков и 20 бронированных машин. Отмечается, что на технике замечен знак «треугольник», характерный для тактических группировок с хорошо обученными бойцами.



ВСУ не удалось прорвать оборону. Российские военнослужащие и пограничники ФСБ отбили несколько атак, уничтожили 16 единиц бронетехники и заставили врага отступить. Также сообщается, что ВСУ используют для атак ударные дроны и задействуют тяжелую технику.

Обстановка в городе Суджа


Город Суджа находится на участке государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области. Именно на этот населенный пункт приходится большинство атак со стороны украинской группировки. В настоящее время власти региона оценивают ситуацию как напряженную. Накануне об этом сообщил в своем видеообращении врио главы Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, оперативный штаб региона перешел в круглосуточный режим работы. Власти на постоянной основе взаимодействуют с Минобороны РФ и пограничниками. Смирнов также сообщил, что жители приграничья покидают свои дома в целях безопасности, однако речи об эвакуации мирных жителей нет.

Некритической назвал ситуацию командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он заверил, что ВС РФ дают противнику жесткий отпор, а ВСУ, в свою очередь, используют последние резервы для атак.

ВСУ использовали бронемашины для прорыва границы в Курской области
ВСУ использовали бронемашины для прорыва границы в Курской области

Телеграм-канал «Военкоры Русской весны» привел некоторые данные о возможной численности группировки ВСУ на границе. По данным авторов портала, в бронегруппы противника входят несколько десятков единиц бронетехники и сотни боевиков.

По информации телеграм-канала «Рыбарь», ВСУ удалось занять населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Также сообщается, что противник смог «расширить зону контроля» вдоль трассы 38К-004. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Об успехах ВСУ на границе с РФ прежде также заявил военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, ВСУ «удалось отбросить части ВС РФ» по линии Николаево-Дарьино-Дарьино-Свердликово-Гоголевка-Олешня и там закрепиться. Не исключил дальнейшее наступление на Курской границе и военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Противник продолжает подтягивать крупные силы к переднему краю. <...> ВСУ, судя по всему, всерьез планируют развивать наступление. <...> Обстановка сложная», — признал военкор.

Несмотря на информацию некоторых источников о том, что ВСУ удалось продвинуться к российской границе и практически зайти в Курскую область, местные жители заверяют, что в городе противника нет и ВС РФ удается сдерживать оборону.

«Многие спрашивают, как обстановка. Город стоит, хохла там нет. Периодически обстрелы. Наши парни работают над улучшением обстановки», — сообщает телеграм-канал «Суджа Родная».


Что известно о пострадавших в Курской области


ВСУ атакуют приграничную область с использованием БПЛА. По пути в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона получили ранения два ребенка. По данным уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, всего оказались ранены шестеро детей. Один из пострадавших в результате обстрела ВСУ потерял мать.

Кроме того, украинские боевики нанесли прицельный удар по машине скорой помощи. Фельдшера и водителя спасти не удалось, находившийся в машине врач ранен. По официальным данным общее количество пострадавших в Курской области достигло 28 человек.


Фейки об атаке ВСУ на Курскую область


Вечером 6 августа в Сети появилась видеозапись, на которой врио главы Курской области Алексей Смирнов призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия. Речь шла якобы о срочной мобилизации всего населения. Сначала ролик появился в украинских порталах, а затем быстро разошелся по российским пабликам.

Видеозапись оказалась фейковой и вскоре глава региона опроверг данные о якобы начавшейся мобилизации. Оказалось, что за фейковым видео стоят украинские спецслужбы, которые взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети.
Кроме того, появилась информация об «обстреле» Курской АЭС. Глава Курчатова Игорь Корпунков позже эти сведения опроверг.

На этом информационные вбросы со стороны Украины не закончились и следующим фейком стала информация об эвакуации жителей Суджи. Об этом украинский блогер Юрий Подоляка написал в своем телеграм-канале. По его словам, город уже готовится к обороне и часть населения покинула дома самостоятельно.

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Боевики ВСУ разработали новую тактику нападения на мирных жителей в России
ВСУ ударяют дронами по гражданским объектам в России дважды для нанесения ущерба
07 августа 2024, 10:37

Фото: iStock/Олег Копьёв

Боевики ВСУ ударяют дронами по гражданским объектам в России дважды для нанесения ущерба. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Сообщается, что новую тактику боевики использовали при атаках 18, 27, 28 июля, 2, 3 и 4 августа. Заключается она в том, что оператор дрона запускает первый БПЛА, бьёт по квартире в многоэтажном доме, потом поднимает в небо второй и направляет туда же — чтобы беспилотник залетел в здание через щель и убил мирных жителей.

Второго августа боевики киевского режима с помощью такой техники уничтожили дом в Белгородской области. Четвертого числа они убили 75-летнюю жительницу Шебекино. В июле атаковали машину в Курской области. Третьего августа БПЛА прилетел по многоэтажке в микрорайоне Болховский Орловской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Николаевской области российскими военными был нанесен удар по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек.

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Боец ВС РФ «Адвокат»: ВСУ вешают на себя российские знаки различия
07 августа 2024, 10:31

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военнослужащие ВСУ начали надевать на свою форму российские шевроны и другие отличительные знаки. Об этом рассказал российский боец с позывным «Адвокат» из 40-й бригады морской пехоты, его слова передает RT.
По словам бойца ВС РФ, он вышел из двора, сделал всего шаг и увидел группу противника.

«Просто повернул голову вот так налево, и я встретился глазами с противником, потому как увидел: стояли и смотрели на нас семь человек. Я успел за это время разглядеть ленточки белые на запястье и георгиевские ленточки. И краем глаза я увидел маленький буквально такой флажочек украинский. Ну шеврончик», — рассказал «Адвокат».

Далее группа украинских военных попыталась атаковать, но «Адвокат» вместе с сослуживцами успели уйти от атаки и сами уничтожили противника. Случай произошел во время боев за Камышеваху в ЛНР.

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Защита Родины – дело семейное: В зоне СВО одним из танков управляет российская семья
МО РФ: в зоне СВО одним из танков управляет российская семья
07 августа 2024, 10:08

Фото: istock/Dmitry Andreev

В зоне СВО одним из танков полностью управляет российская семья. Об этом написало Минобороны России в своем Telegram-канале.
Сообщается, что танк, о котором идет речь, входит в группировку «Восток». Он оказывает эффективную огневую поддержку продвижению штурмовых подразделений на Угледарском направлении.

Экипаж боевой машины полностью состоит из близких родственников. Отмечается, что наводчик и механик-водитель являются братьями, командир боевой машины – их родной дядя.

«Подписали контракт, решили, что раз прадед воевал на танке, то и мы в танковую роту пойдем. Отучились и приехали сюда. Через какое-то время дядя отучился на командира танка и тоже приехал», – рассказал механик-водитель.

По словам наводчика-оператора танка, цели у боевой машины разные: живая сила, техника, укрепрайоны, огневые точки.

«Танк выезжает – по нему работаем, по БМП Bradley тоже работаем», — заключил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове
Подполье: при ударе по автомобилю в Очакове мог погибнуть старший офицер ВСУ
07 августа 2024, 09:53

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по автомобилю с военными номерами в Очакове был нанесен удар, предположительно, ликвидирован кто-то из старших офицеров Вооруженных сил Украины.
По его словам, удар был нанесен с помощью FPV-дрона.

«Предположительно, погиб кто-то из старших офицеров», — рассказал подпольщик.

Ранее подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников под Николаевом. По словам координатор николаевского подполья Сергея Лебедева было уничтожено свыше 200 человек.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников под Николаевом
Подполье: двести человек уничтожены ударом по украинской базе под Николаевом
07 августа 2024, 09:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Николаевской области российскими военными был нанесен удар по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек. Об этом информирует РИА Новости.
«Удар пришелся по расположению военных на базах отдыха в Коблево. Несколько баз разрушено, погибших более двух сотен. Известно, что в Коблево был центр формирования бригад ВСУ. Также там присутствовали иностранные наемники, проводившие обучения высадке десанта на военных резиновых лодках», — рассказал подпольщик.

Он отметил, что на базах видели водные мотоциклы, которые были переделаны под надводные беспилотные аппараты.

Ранее военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область увеличилось. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС России ударили по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами
Подполье: свыше 400 украинских военных попали под удар в Сумской области
07 августа 2024, 09:41

Фото: iStock/zim286

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Лебедева, под удар попал склад с боеприпасами в пригороде Сум. Уточняется, что в результате атаки были ликвидированы 400 украинских боевиков.

Иные подробности об атаке Лебедев не привел.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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В ДНР заявили о попадании ВСУ в клещи в Нью-Йорке
ТАСС: Группировка ВСУ в Нью-Йорке взята в клещи
07 августа 2024, 09:27

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские подразделения в поселке Нью-Йорк в ДНР попали в клещи. Об этом пишет ТАСС.
Собеседник ТАСС отметил, что соединения ВСУ в данном населенном пункте оказались далеко «не в лучшем положении». В целом на этом участке линии боевого соприкосновения ситуация для украинских солдат является критической.

Ранее сообщалось, что бойцы штурмового батальона «Сомали» ВС России подняли российский флаг над Нью-Йорком. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, переход населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР под контроль российской армии будет психологически давить на боевиков ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#солдат
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#спецоперация
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ФСБ сообщила о найденном тайнике с оружием и секретными документами ВСУ в Мариуполе
ФСБ: В Мариуполе нашли гранатомет и секретную документацию Минобороны Украины
07 августа 2024, 09:13

Фото: iStock/Artfully79

Сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием и секретную документацию Минобороны Украины на территории Мариуполя. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по ДНР.
Уточняется, что тайник был заготовлен украинскими войсками при окружении города. В дальнейшем его планировали эвакуировать.

Среди найденного вооружения сотрудники спецслужбы обнаружили украинский гранатомет «Форт-600», порядка 30 гранат и патроны к стрелковому оружию. На данный момент документы отправили в УФСБ по республике для дальнейшего изучения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Десант смертников ВСУ на Херсонщине и штурм Торецка ВС РФ: последние новости СВО
07 августа 2024, 09:04

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ закрепляются на южной окраине Констаниновки и выходят на трассу к Угледару. ВСУ терпят поражение сразу на нескольких направлениях фронта, однако не оставляют попыток прорыва через российскую границу в Курской области. О том, какие потери несет украинская сторона и где пытается контратаковать расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


ВС РФ удалось продвинуться восточнее Работино. Несколько позиций ВСУ взяты под контроль, продвижение на этом участке составило до одного километра вглубь обороны противника. Кроме того, российские войска активизировались северо-западнее Вербового. ВС РФ вынуждают противника отступить, осуществляя постоянный прицельный огонь по позициям ВСУ.

Донецкий фронт


Идут бои за освобождение Красногоровки. ВС РФ атакуют в районе Карловки и Карловского водохранилища. В Нью-Йорке есть очередные тактические успехи российских войск. По данным военных корреспондентов, ВСУ спешно покидают населенный пункт, оставляя технику и раненый личный состав. Штурмовые группы ВС РФ сумели установить контроль над окраинами Торецка.

Часовоярское направление


ВС РФ атакуют позиции ВСУ в Новом и Октябрьском. По информации издания The New York Times, украинские силы теряют возможность держать оборону из-за больших потерь и некомпетентного командования.

Кураховское направление


На этом участке фронта ВС РФ удалось закрепиться на южной окраине Константиновки, что позволило взять под контроль участок трассы на Угледар, пишет военный корреспондент Евгений Лисицын.


Стало известно главное последствие перехода Нью-Йорка под контроль ВС России
Стало известно главное последствие перехода Нью-Йорка под контроль ВС России

Курская область


На границе Курской области продолжаются бои. ВСУ применяют БПЛА и средства дальнего поражения. В сторону Суджи было брошено несколько сотен боевиков ВСУ. За прошедшую ночь над территорией области было сбито как минимум четыре украинские ракеты. Прорыва границы допущено не было.

Харьковский фронт


Продолжаются ожесточённые бои в Волчанске. ВСУ ежедневно пытаются перебрасывать подкрепление, но российские войска не только срывают ротации и успешно отбивают контратаки, но и сами продвигаются в городской застройке. Противник теряет личный состав, но сдерживает занимаемые позиции. ВСУ, в свою очередь, пытаются форсировать реку Волчью. Безуспешные контратаки противника зафиксированы под Липцами. Там ВСУ лишились до 150 солдат.

Артиллеристы группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и пехоту ВСУ в Харьковской области. Эту информацию подтвердило Минобороны РФ.

Херсонское направление


Украинская сторона попыталась высадить десант на Тендровской косе. Началось всё с разведки с помощью БПЛА Bayraktar, далее запуск безэкипажного катера, после пошли 12 плавсредств с личным составом. Три катера ВСУ удалось уничтожить российским войскам. Потери противника превысили 20 солдат.
По некоторым данным, в вылазках были задействованы элитные подразделения ВСУ.

Сложная обстановка в ДНР


Украинское командование и президент страны Владимир Зеленский признают сложность обстановки в ДНР. Особенно непростая для ВСУ ситуация сложилась на Покровском и Торецком направлениях в ДНР, признал украинский президент. Также идут ожесточенные бои в Харьковской области.
По словам Зеленского, Киев не оставляет без внимания ни одно из направлений фронта.


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