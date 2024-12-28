Гусев: в Воронежской области сбили свыше 10 беспилотников ВСУ

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В пригороде Воронежа и ряде районов области было сбито свыше 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Гусев отметил, что по предварительной информации пострадавших нет. В результате падения обломков в одной из районов области произошел обрыв контактной сети на железной дороге. В связи с этим ожидается задержка ряда поездов. Оперативные службы работают над устранением последствий. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
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