В городе Николаев на Украине сильные взрывы

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В городе Николаев на Украине прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное».
«В Николаеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.
Информация была передана корреспондентом с места происшествия. Отмечается, что взрывы случились на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Подробностей об инциденте пока нет.
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