ВСУ за пятницу четыре раза обстреляли ДНР, выпустив шесть боеприпасов

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ВСУ за сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив шесть боеприпасов. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем telegram-канале.
«Четыре факта вооруженных атак ВФУ», — заявили в ведомстве.Атака ВСУ была зафиксирована на горловском направлении. Всего по территории ДНР выпущено шесть боеприпасов. В результате происшествия погиб один местный житель. Также сообщается, что двое человек получили ранения.
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Иван Мусатов