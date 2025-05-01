Гусев: в Воронежской области уничтожено несколько беспилотников

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В Воронежской области было обнаружено и уничтожено несколько вражеских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет» — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
Точное место сбития дронов и их количество не уточняется. На настоящий момент в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
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Иван Мусатов