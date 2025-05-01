Сальдо: в результате атаки БПЛА на Херсонскую область пострадали два человека

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По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в регионе двое пострадавших после атаки дронов-камикадзе типа «Баба-Яга» на регион. Об этом градоначальник написал в своем telegram-канале.
«Боевики киевского режима применили дроны-камикадзе типа «Баба-Яга» против жилого сектора. Под обстрел попал дом начальника территориального отдела села Большие Копани», — пишет Сальдо.
Как оказалось, ударами с воздуха подверглось село Приветное Алешкинского муниципального округа. В числе пострадавших значится сам глава территориального отдела и его жена. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
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