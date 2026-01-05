Гвардии лейтенант Меркулова рассказала, как на СВО работала трое суток без сна
Гвардии лейтенант Марина Меркулова рассказала в беседе с RT, как в ходе контрнаступления со стороны ВСУ на запорожском направлении она с другими медиками работала трое суток без сна.
По словам Меркуловой, она и другие врачи работали трое суток без перерыва и сна, так как шла активная фаза боевых действий. Гвардии лейтенант добавила, что находится на передовой с самого начала специальной военной операции и занимается эвакуацией раненых солдат под обстрелами со стороны ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
