ВСУ выводят спецназ ГУР с волчанского направления

05 января 2026, 11:12

РИА Новости: спецназ ГУР выводят с волчанского направления из-за потерь

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ выводят с волчанского направления спецподразделение ГУР «Центр Тимура». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.