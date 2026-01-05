ВСУ выводят спецназ ГУР с волчанского направления
ВСУ выводят с волчанского направления спецподразделение ГУР «Центр Тимура». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника агентства, бойцов из подразделения Главного управления разведки МО Украины часто применяли в качестве штурмовых групп. Из-за увеличения потерь такая тактика стала затруднительной, подчеркнул он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
