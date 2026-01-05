ПВО за ночь уничтожила три украинских беспилотника
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Московским регионом и Рязанской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, два беспилотных летательных аппарата ликвидировали над Московским регионом. Один из них направлялся в сторону Москвы. Еще один дрон сбили над территорией Рязанской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
