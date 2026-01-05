ПВО за ночь уничтожила три украинских беспилотника

05 января 2026, 08:05

Силы ПВО за ночь уничтожили три БПЛА ВСУ над двумя регионами

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Московским регионом и Рязанской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.