05 января 2026, 08:41

The Guardian: Зеленский столкнется с большими трудностями в 2026 году

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Предстоящий год станет политически сложным для Владимира Зеленского на фоне истечения его полномочий и усталости общества от конфликта. Об этом пишет британская газета The Guardian.