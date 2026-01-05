В Британии предрекли Зеленскому большие трудности в 2026 году
Предстоящий год станет политически сложным для Владимира Зеленского на фоне истечения его полномочий и усталости общества от конфликта. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Издание обращает внимание на то, что срок полномочий Зеленского, который был избран в 2019 году на пять лет, уже истек.
Также в публикации упоминаются настроения в украинском обществе. По словам одного из участников боевых действий, многие готовы принять тяжелые условия ради окончания конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
