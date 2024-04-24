Песков: позиция России по санитарной зоне для защиты от ракет ВСУ не изменилась

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не меняет позицию по санитарной зоне для защиты российских городов от украинских ракет. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля неоднократно подчеркивал, что «санитарная зона» позволит обезопасить российские регионы от ударов ВСУ и отодвинет линию боевого соприкосновения от приграничных районов России.
Ранее российский лидер Владимир Путин не исключил создания «санитарной зоны». По мнению президента, наша страна будет вынуждена создать ее на сегодняшних территориях, которые подчинены киевскому режиму.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее российский лидер Владимир Путин не исключил создания «санитарной зоны». По мнению президента, наша страна будет вынуждена создать ее на сегодняшних территориях, которые подчинены киевскому режиму.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова