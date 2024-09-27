В Измаиле при ударе повреждены склады и уничтожены наемники, сообщило подполье

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Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные в ходе ночного удара в Измаиле повредили объекты портовой инфраструктуры, а также уничтожили наемников. Об этом информирует РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
По его словам, бойцами ВС РФ были ликвидированы румынские наемники. Он отметил, что до 15 человек увезли в больницы.
Ранее стало известно, что вокруг Угледара для украинских военных сложилась кризисная ситуация. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику. По описанию, были САУ (калибра) 155 миллиметров и были зенитные установки "Гепард"», — рассказал он.
По его словам, бойцами ВС РФ были ликвидированы румынские наемники. Он отметил, что до 15 человек увезли в больницы.
Ранее стало известно, что вокруг Угледара для украинских военных сложилась кризисная ситуация. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова