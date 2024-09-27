Фото: istock/Motortion
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что многие украинские военные поступают в госпитали без почки. Об этом информирует РИА Новости.
Существует множество сведений, что даже при ранении в верхнюю часть туловища, после стабилизации в медицинских машинах, человек может попасть в госпиталь без одной почки. Если стабилизировать не удалось, то погибшего помещают в мешок для трупов, и его дальнейшая судьба остаётся неизвестной, рассказал он, показав фотографию военной медицинской машины, сделанную на улицах Николаева.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Мужчина заплакал, когда в курском приграничье волонтеры нашли его маму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Мужчина заплакал, когда в курском приграничье волонтеры нашли его маму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова