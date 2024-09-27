Мужчина заплакал, когда в курском приграничье волонтеры нашли его маму

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Специалист по восстановлению семейных связей Российского Красного Креста в Курской области Андрей Мальцев рассказал, что мужчина, маму которого искали на протяжении месяца, выразил свою искреннюю благодарность команде. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Мальцев рассказал, что мать мужчины находилась в Апанасовке. По заявке специалистов Красного Креста российские военные вывезли ее от туда. Он поделился, что все время вывоза женщины они находились на связи с её сыном.
Когда женщину вывезли, по словам Андрея, её сын пришел к ним с тортом и чаем.
Волонтёры курского Красного Креста, среди прочих задач, помогают людям разыскивать пропавших родственников из приграничных районов. Им удалось воссоединить уже около 700 семей.
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Мальцев рассказал, что мать мужчины находилась в Апанасовке. По заявке специалистов Красного Креста российские военные вывезли ее от туда. Он поделился, что все время вывоза женщины они находились на связи с её сыном.
«Месяц мы с ним были на связи где-то. Он к нам приходил, мы постоянно по этому поводу общались, какие-то моменты обсуждали», — рассказал он.
Когда женщину вывезли, по словам Андрея, её сын пришел к ним с тортом и чаем.
«И потом, на следующий день, он к нам приходил с тортом, с чаем, благодарил, плакал у нас, сидел. В общем, был такой довольно трогательный момент», — добавил он.
Волонтёры курского Красного Креста, среди прочих задач, помогают людям разыскивать пропавших родственников из приграничных районов. Им удалось воссоединить уже около 700 семей.
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Дарья Осипова