Хакеры показали украинцам сюжет о «жирующей» за границей «золотой молодежи» из Украины

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На Украине хакеры взломали телевидение и вместо обычных каналов в ТВ-пакете «Триолана» показали кадры из вольготной жизни представителей украинской «золотой молодежи» за границей. Об этом сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на украинские паблики.
«Вместо украинских каналов в ТВ-пакете "Триолана" транслируют сюжет о "жирующей" за границей "золотой молодежи" из Украины на фоне гибнущих обычных граждан», — говорится в сообщении издания.
Тем временем «Триолан» сообщил о проблемах с ТВ-сигналом, однако пообещал все оперативно исправить.
Ранее украинские хакеры из группировки «Берегини» украли и опубликовали в своем Telegram-канале документ ВСУ о защите БМП от ударных дронов.
Они отметили, что руководство ВСУ вынуждено искать способы защиты дорогой тяжелой техники, переданной странами Запада, от ударных беспилотников. Подчеркивается, что опубликованный документ утвержден главкомом ВСУ Александром Сырским.
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