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Хакеры показали украинцам сюжет о «жирующей» за границей «золотой молодежи» из Украины

Страна.ua: хакеры взломали украинское ТВ и показали золотую молодежь за границей
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

На Украине хакеры взломали телевидение и вместо обычных каналов в ТВ-пакете «Триолана» показали кадры из вольготной жизни представителей украинской «золотой молодежи» за границей. Об этом сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на украинские паблики.
«Вместо украинских каналов в ТВ-пакете "Триолана" транслируют сюжет о "жирующей" за границей "золотой молодежи" из Украины на фоне гибнущих обычных граждан», — говорится в сообщении издания.

Тем временем «Триолан» сообщил о проблемах с ТВ-сигналом, однако пообещал все оперативно исправить.



Ранее украинские хакеры из группировки «Берегини» украли и опубликовали в своем Telegram-канале документ ВСУ о защите БМП от ударных дронов.

Они отметили, что руководство ВСУ вынуждено искать способы защиты дорогой тяжелой техники, переданной странами Запада, от ударных беспилотников. Подчеркивается, что опубликованный документ утвержден главкомом ВСУ Александром Сырским.


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Российские войска подошли к ключевому логистическому хабу ВСУ под Красноармейском
ТАСС: ВС РФ подошли к ключевому логистическому хабу ВСУ под Красноармейском
06 декабря 2024, 09:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ вплотную подошли к поселку Шевченко. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Уточняется, что данный населенный пункт является ключевым логистическим хабом противника на красноармейском направлении. Накануне сообщалось, что через поселок идет движение сил ВСУ сразу с нескольких направлений.

Речь идет о двух дорогах из Красноармейска и пути из Днепропетровска.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Котлы» для ВСУ под Суджей, приказ о выходе из Курской области, бои в Торецке: последние новости СВО
06 декабря 2024, 09:15

Фото: iStock/Ozkan Ongel

Российские войска достигли локальных успехов в Купянске, Покровске и Угледаре, а также нанесли удары по украинским аэродромам, уничтожив боевую технику противника. ВСУ предпринимают контратаки, в том числе в районе Новомлынска, в то время как обстановка на Херсонском участке остается стабильной и без изменений. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 6 декабря расскажет «Радио 1».

Курская область


За сутки потери украинских военных составили более 300 человек, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, три бронемашины, станция радиоэлектронной борьбы и пять минометов.

По данным военкоров, в Суджанском районе на отдельных участках фронта ожидаются новые «котлы» для ВСУ. Украинские военные могут оказаться в окружении, так как командование не направляет им подкрепления. Также сообщается, что под Новоивановкой ВСУ предприняли контратаку на позиции российских войск, но были уничтожены артиллерией и дронами. Российские военные также разбили немецкий танк Leopard и американскую БМП Bradley. Аналогичная попытка прорыва была зафиксирована и у Дарьина.

Западные СМИ со ссылкой на украинского военного утверждают, что ВСУ получили приказ оставаться в Курской области до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. В Киеве считают, что это позволит им обменять Суджу и другие населённые пункты на часть бывшей территории Украины.

По информации Минобороны России, подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой и трех десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Казачья Локня, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

На Ореховском направлении ВСУ начали разминирование собственных мин
На Ореховском направлении ВСУ начали разминирование собственных мин


Херсонское направление


На Херсонском фронте российские войска нанесли удар по крупному пункту дислокации ВСУ в Антоновке, где ранее наблюдалось скопление украинских сил. За последние сутки ВСУ выпустили 38 снарядов по селам на левобережье, в результате чего один мирный житель был ранен в Алешках.

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Запорожское направление


На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои в районе Орехова, активные действия фиксируются как на подступах к Работино, так и с восточного и западного флангов. Однако существенных изменений в линии фронта за прошедшие сутки не произошло.

Торецкое направление


В районе Торецка и шахты «Центральная» продолжаются упорные сражения. Российские штурмовые группы продолжают атаковать территорию шахты, где противник активно контратакует. Боевые действия также усилились на западных подступах к городу, в районе Леонидовки, что указывает на общее нарастание интенсивности боев.


Краснолиманское направление


На Краснолиманском участке продолжаются тяжелые бои за населенный пункт Терны. Одновременно авиация российских ВКС наносит удары по оборонительным позициям ВСУ в Ямполовке и Торском, направляя усилия на ослабление противника перед возможным наступлением.

Купянское направление


На Купянском направлении российские подразделения добились локального продвижения, расширив зону контроля около Зеленого Гая. В районе Кругляковки штурмовые группы укрепили свои позиции. Однако ситуация в Новомлынске остается напряженной: украинская сторона активно контратакует, и удержание плацдарма находится под угрозой, район пока остается в «серой зоне».

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Часовоярское направление


В районе Часов Яра продолжаются ожесточенные столкновения за территорию завода огнеупоров. По предварительным данным, до трети промзоны находится под контролем российских подразделений. Также сообщается о продвижении российских бойцов в микрорайон Северный, где преобладает малоэтажная частная застройка. Однако впереди остается стратегически важная территория железнодорожного вокзала и ветка, ведущая на Краматорск.

Северское направление


На Северском направлении продолжаются позиционные бои средней интенсивности. Российские военные наносят точные удары по огневым точкам и укрепрайонам противника, что позволяет сдерживать его, избегая затяжных сражений.

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Боевики ВСУ стараются сдаваться в плен ВС РФ в Великой Новоселке
Пленный: ВСУ в Великой Новоселке по возможности стараются сдаться
06 декабря 2024, 09:13

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнослужащие ВСУ в Великой Новоселке по возможности стараются сдаться в плен. Об этом рассказал пленный военный отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик, его слова приводит ТАСС.
«Все уже хотят сдаться, ни у кого нервы не выдерживают. И у кого (в Великой Новоселке – ред.) есть возможность сдаться — все сдаются», — рассказал Сидорик.

Он уточнил, что в его роте осталось всего 30 человек, некоторые погибли, другие приняли решение сохранить жизнь и сдаться в плен.

Сидорика мобилизовали во Львовской области в 2022 году. Он добровольно сложил оружие и сдался в плен в результате штурмовых действий ВС РФ в Великой Новоселке.

Накануне стало известно, что группа военнослужащих отдельной президентской бригады ВСУ в составе семи человек сдалась в плен бойцам российской армии в Великой Новоселке.

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#оружие
#жизнь
#бпла
#человек
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Бои в Часов Яре: ВС РФ выбивают ВСУ с позиций в городе
Марочко: ВС РФ выбили ВСУ с занимаемых позиций в восточной части Часов Яра
06 декабря 2024, 08:53

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские штурмовики выбили боевиков ВСУ с занимаемых позиций и заняли более выгодные рубежи в восточной части города. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр нашим военнослужащим удалось выбить противника с занимаемых позиций, занять более выгодные рубежи и позиции в восточной части города», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, на сегодняшний день российские штурмовики контролируют порядка 40% Часов Яра, еще около 10% территорий являются серой зоной.

Ранее начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча» рассказал, что украинские боевики пытаются удержать позиции в центре Часова Яра с помощью иностранных наемников.

По словам российского бойца, военнослужащие ВС РФ часто слышат в радиоэфире польскую речь, а в разгрузках убитых солдат ВСУ регулярно находят документы стран Европейского союза и Латинской Америки.

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#бпла
#документы
#telegram
#днр
#всу
#вс рф
#солдат
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ТАСС: В Часовом Яре находят документы наемников ВСУ из стран ЕС
06 декабря 2024, 08:39

Фото: iStock/Rawf8

Украинские боевики пытаются удержать позиции в центре Часова Яра с помощью иностранных наемников. Об этом рассказал ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.
По словам российского бойца, военнослужащие ВС РФ часто слышат в радиоэфире польскую речь, а в разгрузках убитых солдат ВСУ регулярно находят документы стран Европейского союза и Латинской Америки.

Начальник оперштаба пояснил, что ВСУ в городе постоянно предпринимают попытки контратак, прибегая к помощи иностранных наемников. Чукча добавил, что падение Часового Яра в любом случае неизбежно.

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#падение
#бпла
#документы
#всу
#вс рф
#солдат
#пво
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ВСУ прислали в Курскую область боевиков элитного подразделения БПЛА «Птахи Мадяра»
06 декабря 2024, 07:26

Фото: iStock/Diy1

В Курскую область украинское командование перебросило шесть шесть расчетов БПЛА из элитного подразделения «Птахи Мадяра». Об этом рассказал боец 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Рыба», его слова приводит РИА Новости.
«Буквально пару недель назад сюда пригнали шесть расчетов "Птах Мадяра", это опытные дроноводы, которых ВСУ используют на наиболее важных и тяжелых участках фронта. Мы друг для друга желанная цель», — рассказал «Рыба».

11 августа украинские военные с целью массового отравления граждан обстреляли село Большое Солдатское в Курской области. В результате атаки были использованы кассетные боеприпасы, которые содержат запрещенные вещества удушающего действия.

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#военные
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#боеприпасы
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Системы ПВО сбили 33 БПЛА ВСУ на территории РФ и два безэкипажных катера у Крыма
06 декабря 2024, 07:09

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью противовоздушная оборона сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами, а также два безэкипажных катера, двигающихся в сторону Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 14 вражеских дронов сбили в Воронежской области, 11 – в Курской, еще семь беспилотников ликвидировали в Белгородской области и один – в районе Крыма.

Кроме того, экипажи Морской авиации Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, которые следовали в сторону Крыма.

Ночью с 4 на 5 декабря силы противовоздушной обороны РФ в течение часа ликвидировали девять беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Брянской области.

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#рф
#пво
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Марочко: за сутки ВС РФ нанесли свыше 100 ударов по ВСУ у Купянска
06 декабря 2024, 06:40

Фото: istockphoto/Evgeny555

В течение последних суток российские артиллерийские подразделения провели свыше ста атак по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Лозовая и Глушковка стали «самыми горячими точками» для ведения огня со стороны российских сил.

«По перехваченным данным противника стало известно, что в районе Купянска только артиллерийскими подразделениями ВС РФ за сутки было нанесено более 100 огневых ударов», — сказал Марочко.
Ситуация в районе Купянска продолжает оставаться напряженной, с регулярными столкновениями и обстрелами.

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#эксперт
#всу
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«35 дней в подвале»: жительница ДНР рассказала, как выжила под обстрелами
Жительница Новодмитровки рассказала, как провела 35 дней под обстрелами в подвале
06 декабря 2024, 05:08

Фото: iStock/Андрей Клеменков

Жительница села Новодмитровка в ДНР, недавно освобожденного российскими войсками, поделилась с РИА Новости своими воспоминаниями о 35 днях, проведенных в подвале под непрерывными обстрелами украинских военных.
Местные жители оборудовали подвал буржуйкой, чтобы выжить. Они использовали остатки воды, фильтруя ее через марлю, и старались не оставлять следов своего присутствия.

«У нас осталось одно единственное ведро, а сруб-то уже спаленный. И вода с таким копченым привкусом — через марлечку процедили, вот так и пили», — поделилась жительница Новодмитровки.
Муж женщины прятал мусор под разрушенные конструкции, чтобы операторы украинских дронов не могли обнаружить убежище.

Ситуация осложнялась необходимостью прятаться круглосуточно и тщательно маскировать подвал, чтобы избежать атак. Воды катастрофически не хватало, но оставшиеся запасы позволяли людям поддерживать жизнь.

Об освобождении Новодмитровки подразделениями российской группировки войск «Центр» сообщили 22 ноября в Министерстве обороны России.

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