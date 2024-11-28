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Солдаты ВСУ понимают, что конфликт с Россией зашел в тупик, и теперь пора приступать к мирным переговорам для его окончания. Об этом написал заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс и общения с украинскими военными.
«По моему личному мнению, война зашла в тупик. В последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят нас числом. Мы должны закончить эту войну», — рассказал один солдат ВСУ.
Он отметил, что украинское правительство должно сесть за стол мирных переговоров, однако подчеркнул, что никто не хочет отдавать России украинские территории.
Ронцхаймер же назвал ситуацию для ВСУ на поле боевых действий словом «кошмар». Он уточнил, что российские военные быстро продвигаются в Донбассе. Тем временем украинские солдаты чувствуют себя брошенными не только собственным правительством, но и странами Запада, и признаются, что сильно уступают ВС РФ в вооружении, боеприпасах и численности армии.
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