Российские хакеры нашли лагерь иностранных наёмников на Украине

Фото: iStock/ welcomia
Хакеры из России получили доступ к ноутбуку испанского наёмника, который участвовал в спецоперации на стороне Украины. Благодаря этому они смогли обнаружить крупнейший лагерь иностранных боевиков ВСУ, проинформировал Телеграм-канал Mash.
Лагерь наёмников находится под городом Яворов во Львовской области — в 20 километрах от границы с Польшей. Яворовский полигон, на котором располагается военная база НАТО, находится в 15 минутах езды от пункта временного размещения.
Хакеры прочли переписки хозяина ноутбука с родственниками и узнали, что в данном лагере обучают зарубежных наёмников и проводят для них инструктаж. На его ноутбуке обнаружили детскую и гей-порнографию*.
В начале 2023 года неизвестный хакер получил доступ к внутренним системам обмена сообщениями американской компании OpenAI. Он похитил данные об искусственном интеллекте, которые, по мнению ряда работников, могут представлять угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов Америки.
Читайте также:
Казахстан экстрадирует в Россию хакера, арестованного по запросу США
Суд вынес приговор хакеру за кражу данных клиентов лаборатории «Гемотест»
Sabah: Турция спасла взломавшего «Железный купол» палестинского хакера
*относится к ЛГБТ-движению. Оно признано экстремистским и запрещено на территории России
Хакеры прочли переписки хозяина ноутбука с родственниками и узнали, что в данном лагере обучают зарубежных наёмников и проводят для них инструктаж. На его ноутбуке обнаружили детскую и гей-порнографию*.
В начале 2023 года неизвестный хакер получил доступ к внутренним системам обмена сообщениями американской компании OpenAI. Он похитил данные об искусственном интеллекте, которые, по мнению ряда работников, могут представлять угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов Америки.
Читайте также:
Казахстан экстрадирует в Россию хакера, арестованного по запросу США
Суд вынес приговор хакеру за кражу данных клиентов лаборатории «Гемотест»
Sabah: Турция спасла взломавшего «Железный купол» палестинского хакера
*относится к ЛГБТ-движению. Оно признано экстремистским и запрещено на территории России
Ольга Енгалычева