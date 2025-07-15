На Украине задержали мошенников, обманувших жителей России
Генеральная прокуратура Украины опубликовала отчёт о задержаниях и обысках незаконных кол-центров. Судя по фотографиям, которые есть в распоряжении телеграм-канала Baza, мошенники обманывали российских граждан.
Как сообщили правоохранители, аферисты вымогали деньги, предлагая инвестировать в криптовалюту и вести торговлю на биржах. Сами мошенники представлялись сотрудниками банков и других организаций, чтобы получить доступ к личным данным пострадавших. У задержанных изъяли около 300 телефонов и компьютеров.
Судя по уликам, жертвами псевдо-кол-центов становились жители России: во время обысков были найдены бланки российских документов, грамоты и благодарственные письма от ФСБ, а также пустые папки с названиями субъектов РФ. Вероятно, чтобы обманывать жертв с помощью дипфейков и видеосвязи, аферисты сделали кабинеты в стиле помещений российских силовых структур.
Ранее девятнадцатилетняя студентка из Химок поверила мошенникам и отдала им принадлежащие родителям 5 миллионов рублей.
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