Хакеры взломали сайты финансирующих ВСУ фондов
Хакерская группировка «Вектор Т8» заявила РИА Новости о взломе сайтов четырёх фондов, которые, по их словам, финансируют ВСУ.
Представители группировки пояснили, что они вывели из строя международный фонд INVICTUS и украинские организации «На щите», «Фундация силы» и «Твой шаг». Два фонда, включая международный, полностью не функционируют.
Хакеры утверждают, что из‑за атаки организации не могут восстановить работу примерно четверо суток; для нарушения работы сайтов, по их словам, были изменены системные настройки администратора. В публикации отмечено, что фонд «Твой шаг» среди прочего поддерживал батальон «Азов»* и «Русский добровольческий корпус»**. Также сообщается, что за 2024 год доход фонда «На щите» составил 316,2 млн гривен (около 632,4 млн рублей).
Ранее хакеры из KillNet сообщили о взломе локальной сети Вооружённых сил Франции и опубликовали карту с заголовком «Объединённые силы коалиции желающих», утверждая, что узнали о планах Европы «оккупировать» Украину ради её ресурсов.
*Запрещенные в России террористические организации
