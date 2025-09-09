ВСУ сдают северную часть Купянска

09 сентября 2025, 11:54

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии начали занимать промышленный район на северо-востоке Купянска, в то время как ВСУ отступают с этой территории. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.