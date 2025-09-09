ВСУ сдают северную часть Купянска
Российские подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии начали занимать промышленный район на северо-востоке Купянска, в то время как ВСУ отступают с этой территории. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Этот манёвр дополняет недавний прорыв российских передовых сил из северо-западного пригорода в район городской администрации.
Несмотря на частичные успехи, радоваться пока рано. ВСУ целенаправленно сокращают линию боевого соприкосновения, пытаясь реорганизовать оборону в пределах всей Купянской агломерации. Украинские войска частично сворачивают позиции в полях и населённых пунктах вокруг города, чтобы сконцентрироваться на более устойчивой обороне в центре. Это связано с тем, что удерживать текущие рубежи, особенно на противоположном берегу реки Оскол, становится невозможно из-за нехватки сил.
Хотя украинский гарнизон начал отвод своих подразделений к центру города с северо-восточной и северо-западной частей, российские войска не всегда успевают преследовать отступающего противника из-за высокой угрозы минирования территорий.
В целом, ВСУ планомерно покидают Купянск, а скорость их отхода зависит от темпов и условий эвакуации. Российские войска продолжают усиливать контроль над «Купянским плацдармом», закрепляя успехи на этом направлении.
