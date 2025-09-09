В Минобороны доложили последние новости СВО

09 сентября 2025, 12:46

МО: Бойцы ВС РФ поразили пункты управления и места запуска БПЛА ВСУ

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Минобороны РФ 9 сентября заявило о поражении складов боеприпасов, пунктов управления и мест запуска беспилотников ВСУ.