В Минобороны доложили последние новости СВО
Минобороны РФ 9 сентября заявило о поражении складов боеприпасов, пунктов управления и мест запуска беспилотников ВСУ.
Сообщается, что удары нанесены по временным пунктам дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 140 районах.
Уточняется, что по целям работали оперативно‑тактическая авиация, ударные дроны, ракеты и артиллерия группировок. Российские силы также уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С‑300, принадлежащего ВСУ. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 230 самолетных типов дронов.
Ранее в тот же день расчет РСЗО «Торнадо‑Г» группировки войск «Центр» уничтожил технику и живую силу ВСУ на красноармейском направлении в зоне спецоперации, произведя несколько серий залпов с дистанции свыше 15 км.
