09 сентября 2025, 12:27

РИА Новости: японские наемники участвуют в украинском конфликте на стороне ВСУ

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Японские наемники участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом рассказал попавший в плен ВС РФ украинский военнослужащий. Видео с его заявлением предоставил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.





По словам 49-летнего уроженца Винницкой области, которые передает РИА Новости, во время базовой общевойсковой подготовки под Черкассами он столкнулся с иностранными наемниками. Военнопленный отметил, что они запомнились ему внешним видом: ирландец был худощавым и бородатым, американец — с татуировкой на шее, колумбиец — полным и смуглым, четыре японца — невысокого роста. Среди них также находились два поляка. Все чужеземцы носили форму расцветки «мультикам».



Несмотря на то, чтобы украинцы и наемники жили недалеко друг от друга, общаться им не позволяли. Помимо этого, иностранцев всегда первыми пропускали на стрельбища.

«Они всегда первые, потому что они, типа, иностранцы», — добавил украинец.