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Хакеры взломали телефон снайпера ВСУ и нашли фото финских военных под Харьковом

25 апреля 2024, 13:33
Фото: iStock/sezer ozger

Фото: iStock/sezer ozger

Российские хакеры смогли взломать телефон снайпера ВСУ Юлии Бондарь, в котром обнаружили доказательства участия в конфликте наёмников из Финляндии на стороне Украины. Кадры, обнаруженные в галерее телефона, опубликовал Telegram-канал «Джокер ДНР».


Отмечается, что среди найденных снимков были те, что сделаны на аэродроме Коротич. На них украинские военные стоят рядом с военнослужащими из Финляндии. При этом напомним, что власти этой страны отрицали присутствие своих войск на территории Украины.

Также у хакеров появился доступ к переписке Бондарь с «интересными людьми». Однако их имена и должности не раскрываются.

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#украина
#финляндия
#военные
#всу
#наемники
ВС РФ ударили по наемникам «Иностранного легиона» в зоне СВО
Минобороны РФ заявило об ударе по наемникам «Иностранного легиона» в зоне СВО
25 апреля 2024, 14:48

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ ударили по формированиям наемников «Иностранного легиона» в зоне проведения спецоперации.
Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки оперативно тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ликвидировали объекты ВСУ в 122-районах. Информация о последствии атак в сообщении не приводится.

В начале апреля Минобороны РФ заявило об ударах по базе иностранных наемников в районе города Мерефа. Также в ведомстве сообщили о поражении пункта дислокации иностранных наемников под Харьковом.

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#россия
#вс рф
#спецоперация
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В Кривом Роге снова прозвучали взрывы
25 апреля 2024, 14:37

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы снова произошли в Кривом Роге, пишет издание «Страна».
Сообщения о взрывах в Днепропетровской области на юго-востоке Украины сообщалось меньше часа назад.

Подробностей происходящего не приводится. Местные власти не давали официальных комментариев о ситуации в регионе.

В настоящий момент в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Ранее председатель белорусского Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель заявил, что на Украине готовят около тысячи радикально настроенных боевиков, с помощью которых хотят захватить приграничный населенный пункт в Белоруссии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#взрыв
#спецоперация
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«Ситуация патовая»: Лукашенко заявил о лучшем моменте для переговоров по Украине
Лукашенко: на Украине патовая ситуация, Западу пора сыграть вничью с Россией
25 апреля 2024, 14:04

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в конфликте на Украине сложилась патовая ситуация. Об этом сообщает БелТА.
По словам Лукашенко, для западных стран наступил лучший момент для переговоров с РФ. Президент отметил, что их необходимо провести в рамках заседания Всебелорусского народного собрания.

Белорусский лидер подчеркнул, что ВС РФ продвигаются на линии боевого соприкосновения, но с небольшими темпами. Лукашенко также сравнил ситуацию с цугцвангом в шахматах.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в социальной сети X, что Западу необходимы мирные отношения с Россией.

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#всу
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#запад
#лукашенко
#украина
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Украину предупредили о возможном продвижении ВС РФ на запад
Welt: если ВС РФ удержат Очередино, то направятся на запад Украины
25 апреля 2024, 13:52

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска направятся на запад Украины, если удержат Очередино в ДНР. Такой возможный план действий ВС РФ представил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
Он отметил, что удерживание населённого пункта будет большим успехом для российских войск, поскольку это откроет им возможность продвинуться дальше, в сторону западной границы Украины.

По словам журналиста, при таком раскладе событий целями российских войск могут стать Покровск, Константиновка, Краматорск и Славянск.

Ранее стало известно, что несколько бригад ВСУ отказались выполнять приказ командования об обороне Очередино в ДНР. Военные оставили свои позиции и сбежали.

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#спецоперация
#вс рф
#всу
#военные
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Песков: тайная поставка ракет ATACMS доставит проблемы самой Украине
25 апреля 2024, 13:32

Фото: Официальный сайт Кремля

Тайная поставка дальнобойных ракет Украине не изменит ход СВО, а лишь доставит больше проблем самому Киеву. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Америка поставляет Украине все более дальнобойные вооружения, однако это не повлияет на ситуацию. Россия добьется своего.

«США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции, мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине», — отметил Песков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что США тайно прислали Украине более 100 ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали аэродром в Крыму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#вооружения
#ракеты
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США тайно прислали Украине более 100 ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали аэродром в Крыму
NYT: Украина получила более 100 дальнобойных ракет и использовала их против РФ
25 апреля 2024, 13:30

Фото: iStock/bpawesome

Украина получила более 100 дальнобойных ракет ATACMS и использовала их против РФ. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники.
США тайно отправили Украине новую ракетную систему большой дальности ATACMS. ВСУ применили это оружие для нападения на российский военный аэродром в Крыму, а также на российских военных на юго-востоке страны.

Ранее Пентагон подтвердил передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории». Такое заявление было сделано на фоне попыток западных политиков и киевского режима втянуть мировое сообщество конференции по «формуле Зеленского», подчеркнула в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#сво
#всу
#ракеты
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В Азербайджане заговорили о поставках военной помощи Украине
Алиев: Азербайджан не поставлял оружие Украине, несмотря на просьбы
25 апреля 2024, 12:43

Фото: Официальный сайт Кремля

Азербайджан не поставляет оружие Украине, несмотря на её просьбы, об этом заявил глава страны Ильхам Алиев, его слова передаёт РИА Новости.
Алиев заявил, что специальная военная операция не должна повлиять на отношения Москвы и Баку. Азербайджан действительно предоставил Киеву гуманитарную и финансовую помощь на сумму в 30 миллионов евро, однако, поставками оружия для ВСУ Баку не занимается.

«Мы не поставляем оружие в Украину, хоть нас и просят. И мы говорим это открыто и публично. Гуманитарная помощь – да. Оружие – нет», — подытожил Алиев.

Он также отметил, что Баку занимается восстановлением города Ирпень, в котором проживает большое количество представителей азербайджанской диаспоры.

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#азербайджан
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#всу
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#оружие
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Экипажи истребителей Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ
МО РФ: экипажи истребителей Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ
25 апреля 2024, 12:36

Фото: Официальный сайт Кремля

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным канала, удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполненной задачи, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее в сети появились кадры ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области. Эксперты считают, что на видео показан удар авиационной ракеты класса «воздух - поверхность» либо последствия работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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СК РФ: более 3,1 тыс. наемников принимают участие в СВО на стороне Украины
25 апреля 2024, 12:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Более 3,1 тыс. наемников участвуют в специальной военной операции на стороне Украины, в особенности из США и Канады. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».
Следователи установили, что из США на стороне Украины участвует 816 человек, из Канады — 719, из Великобритании — 694. Уточняется, что для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении наемников, среди них три американских гражданина, два британца и один гражданин Франции.

Отмечается, что на сегодняшний день принимаются меры к установлению их местонахождения и привлечению к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, а также другим чиновникам за проведение на Донбассе антитеррористической операции.

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