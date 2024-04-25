Хакеры взломали телефон снайпера ВСУ и нашли фото финских военных под Харьковом

Фото: iStock/sezer ozger
Российские хакеры смогли взломать телефон снайпера ВСУ Юлии Бондарь, в котром обнаружили доказательства участия в конфликте наёмников из Финляндии на стороне Украины. Кадры, обнаруженные в галерее телефона, опубликовал Telegram-канал «Джокер ДНР».
Отмечается, что среди найденных снимков были те, что сделаны на аэродроме Коротич. На них украинские военные стоят рядом с военнослужащими из Финляндии. При этом напомним, что власти этой страны отрицали присутствие своих войск на территории Украины.
Также у хакеров появился доступ к переписке Бондарь с «интересными людьми». Однако их имена и должности не раскрываются.
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Анастасия Чинкова