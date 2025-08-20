Достижения.рф

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ.



По данным ведомства, 14 беспилотников было сбито над Воронежской областью, 8 — над Тамбовской областью, 7 — над Курской областью, 5 — над Ростовской областью. Также по два БПЛА были уничтожены над Брянской, Орловской и Смоленской областями, и по одному — над Краснодарским краем и Липецкой областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

