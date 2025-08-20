Прошедшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА
Прошедшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, 14 беспилотников было сбито над Воронежской областью, 8 — над Тамбовской областью, 7 — над Курской областью, 5 — над Ростовской областью. Также по два БПЛА были уничтожены над Брянской, Орловской и Смоленской областями, и по одному — над Краснодарским краем и Липецкой областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
