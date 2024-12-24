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Украинские власти и командование ВСУ создали хаос в управлении армии. Об этом заявил волонтер ВСУ, глава фонда помощи Тарас Чмут, его слова приводит «Украинская правда».
«Откладывая в свое время закон о мобилизации, откладывая адекватные кадровые назначения, поддерживая амбиции отдельных молодых офицеров иметь большие части, мы породили хаос в управлении войсками», — заявил Чмут.
Он уточнил, что по бумагам на разных участках линии боевого соприкосновения числится множество военных, вооружения, боеприпасов и техники. Однако, по его словам, на самом деле происходит полный обвал украинского фронта по причине хаоса в управлении.
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