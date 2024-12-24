Пленный боец ВСУ рассказал, что его обманом вывезли в Курскую область

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Мобилизованного бойца ВСУ Богдана Тимошкова обманом вывезли в Курскую область для участия в боевых действиях, командование обещало ему размещение на границе в Сумской области. Об этом военнопленный рассказал на кадрах, представленных пресс-службой Минобороны России.
Боец рассказал, что попал в Курскую область 14 октября. Командование пообещало, что военных разместят на границе в Сумской области, где они будут копать окопы и блиндажи. Однако затем выяснилось, что их обманули, а отправили в российский регион для участия в боевых действиях.
Также Тимошков рассказал, как попал на фронт. 1 августа 2023 года его мобилизовали в одесском военкомате. Тогда создавалась бригада, куда набрали людей в возрасте старше 47 лет. Затем их отправили на обучение в военный лагерь в Румынии, где они находись один месяц и семь дней.
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Анастасия Чинкова