ВСУ призвали готовиться к прибытию большого числа новобранцев

Страны, поддерживающие ВСУ, не могут быть гарантами безопасности на Украине, а ввод их войск приведёт к эскалации конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.