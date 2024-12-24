ВСУ призвали готовиться к прибытию большого числа новобранцев

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Военное руководство Украины на фоне сообщений о снижении возраста мобилизации заявило о скором прибытии большого числа новобранцев в воинские части. Об этом сообщает местное издание «Полтавщина», ссылаясь на представителя 17-й Полтавской бригады нацгвардии Сергея Лунича.
Советник комитета Верховной рады по вопросам экономразвития Назарий Волянский ранее заявлял, что украинские власти в начале 2025 года вынуждены будут снизить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления США и возможного сокращения помощи от Запада.
Лунич призвал, что законопроект о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже готов и лежит на столе в Верховной раде и ждёт своего одобрения. Также вышестоящие мобилизационные органы заранее поручили воинским частям подготовиться к прибытию новобранцев.
Также Лунич подчеркнул, что его бригада готовится в скором времени принять большое пополнение из молодых людей примерно 20 лет.
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Лунич призвал, что законопроект о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже готов и лежит на столе в Верховной раде и ждёт своего одобрения. Также вышестоящие мобилизационные органы заранее поручили воинским частям подготовиться к прибытию новобранцев.
Также Лунич подчеркнул, что его бригада готовится в скором времени принять большое пополнение из молодых людей примерно 20 лет.
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Анастасия Чинкова