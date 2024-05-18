Харьков будет взят без штурма, заявил полковник Тимошенко

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Российские войска возьмут Харьков без штурма, с таким заявлением выступил отставной полковник Михаил Тимошенко в интервью для издания «Царьград».
По словам Тимошенко, во времена Великой Отечественной войны Харьков не брали штурмом. Военные окружили его, оставив небольшой коридор. Полковник убеждён, что на этот раз ВС РФ применят похожую тактику.
Он также подчеркнул, что большинство бригад Вооружённых сил Украины, которые охраняли оборону Харькова, были переброшены для защиты Киева.
Напомним, в последние недели российская армия идёт активное наступление на Харьковском направлении. День за днём освобождаются всё новые населённые пункты.
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Он также подчеркнул, что большинство бригад Вооружённых сил Украины, которые охраняли оборону Харькова, были переброшены для защиты Киева.
«Из десяти бригад, которые они готовили как резерв, пять бригад бросили на защиту Киева», — в заключении заявил Тимошенко.
Напомним, в последние недели российская армия идёт активное наступление на Харьковском направлении. День за днём освобождаются всё новые населённые пункты.
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Евгения Парфентьева