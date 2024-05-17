Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Харьков падёт: раскрыты планы ВС РФ в зоне СВО

Харьков падёт: раскрыты планы ВС РФ в зоне СВО

Баранец: ВС РФ не будут наступать на Харьков, но город падёт
17 мая 2024, 14:39
Фото: iStock/3sbworld

Фото: iStock/3sbworld

Армия России не будет наступать на Харьков, однако сделает так, чтобы город сдался самостоятельно.
Такое заявление сделал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью «Радио 1».

«Вы знаете, мы не будем брать Харьков, мы сделаем так, чтоб он сам сдался», — заявил Баранец.



Однако подробностей запланированной операции он приводить не стал.

Ранее президент России Владимир Путин на конференции по итогу переговоров в Китае заявил, что на сегодняшний день Москва не планирует брать Харьков. Он также отметил успехи российских войск на харьковском направлении, уточнив, что ВС РФ двигаются строго по намеченному плану.

Читайте также:

«Строго по плану»‎: Путин рассказал о результатах боев армии РФ в Харьковской области

Харьковская операция ВС РФ не оправдала ожиданий Украины

Зеленский оправдался за прорыв ВС РФ в Харьковской области
#москва
#операция
#президент
#радио
#операции
#интервью
#заявление
#вс рф
#путин
#виктор баранец
#Харьков
Переговоры могут длиться 100 лет: Зеленский не пойдёт на мирное решение конфликта
Баранец: Зеленский никогда не пойдёт на мирное решение конфликта
17 мая 2024, 14:52

Фото: iStock/Diy1

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдёт на мирное урегулирование конфликта с Россией.
Такую уверенность в беседе с «Радио 1» высказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее арабский телеканал Al Jazeerа сообщал, что развитие операции на Харьковском направлении может закончиться тем, что Зеленский пойдет на условия России при подписании мирного соглашения.

«Зеленский никогда не пойдёт на мирное решение конфликта. Киев уже чётко обозначил свои требования для начала переговоров, для этого Россия должна отдать Украине Крым. А также вывести войска из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей», — напомнил Баранец.

Успехи российской армии в Харьковской области могут привести к тому, что НАТО введёт свои войска в зону спецоперации, и тогда будет «война не по-детски», считает эксперт.

«Переговоры могут длиться 100 лет. Они выдвинули свои условия, а мы – свои, на основании нынешних реалий. Никто не соглашается. Россия не будет выводить войска с освобождённых территорий. Россия заплатила высокую цену за эти успехи и отступать не будет», — пояснил собеседник «Радио 1».

Кроме того, Баранец отметил, что армия России «положила глаз» на Одессу и Николаев, а также двигается в направлении Харькова, который пока ВС РФ брать не собираются.

Читайте также:

Харьков падёт: раскрыты планы ВС РФ в зоне СВО

Стали известны планы Путина по Харькову

«Строго по плану»‎: Путин рассказал о результатах боев армии РФ в Харьковской области
#россия
#эксперт
#армия
#крым
#армия россии
#нато
#вс рф
#зеленский
#путин
#киев
#виктор баранец
#переговоры
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа площадь занятых ВС РФ территорий под Харьковом
17 мая 2024, 14:41

Фото: iStock/fortton

Вооруженные силы России заняли в Харьковской области более 200 квадратных километров.
Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются вглубь территории. Он подчеркнул, что северная часть территории Харьковской области уже частично освобождена от украинских боевиков.

Также он добавил, что российская армия продолжает зачистку в городе Волчанск под Харьковом.

Читайте также:

Минобороны России: расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт ВСУ под Харьковом

Минобороны России: ВСУ обстреливают мирных жителей оставленных населенных пунктов Харьковской области

Вооруженные силы РФ вошли в Волчанск: Что происходит под Харьковом и чем важен город, мнение экспертов
#харьков
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Польши прокомментировал возможность отправки войск на Украину
Президент Дуда: в Польше не идет речи об отправке войск на Украину
17 мая 2024, 14:24

Президент Польши Анджей Дуда выразил признание позиции Франции по украинскому конфликту, однако отметил, что Польша не рассматривает возможность отправки своих войск на Украину.
«Мы видим и ценим изменение позиции Франции в отношении противостояния агрессивной неоимпериалистической политике России и помощи атакованной Украине. Мы настаивали на этом с первых часов войны. Однако сегодня в Польше не идет речь об отправке наших солдат в Украину», — заявил Дуда.
Дуда подчеркнул необходимость оказания помощи Украине только такими способами, которые не представляют риска прямого вовлечения государств НАТО в военные действия.

Отметим, что 2 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна все еще рассматривает возможность отправки военных на Украину.

Читайте также:

Польша отменила переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции

Польша примет участие в большой приватизации на Украине

Польша подняла в небо авиацию из-за России
#военные
#президент
#небо
#польша
#нато
#макрон
#солдат
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин пояснил наступление РФ в Харьковской области
17 мая 2024, 13:42

Фото: сайт Кремля

ВС России наступают в Харьковской области, чтобы создать там санитарную зону.
Об этом президент России Владимир Путин заявил во время рабочей поездки в Китай. Его выступление показывает в Telegram-канале Кремль.

Как пояснил глава государства, это вина украинского командования, которое продолжает обстреливать жилые квартиры приграничных территорий, в том числе Белгород.

Президент добавил, что уже предупреждал, если обстрелы будут продолжаться, Россия будет вынуждена создать санитарную зону. Он уточнил, что эта зона создается с целью обеспечить безопасность территории России от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Путин: российские войска каждый день по всем направлениям улучшают положение

Путин назвал Фицо сильным духом человеком и пожелал ему скорейшего выздоровления

Путин: партнерство России и Китая постоянно совершенствуется за счет новых сфер
#владимир путин
#харьковская область
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Строго по плану»‎: Путин рассказал о результатах боев армии РФ в Харьковской области
Путин: Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области
17 мая 2024, 13:39

Фото: сайт Кремля

Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Не вроде бы, а добиваются (успехов). Каждый день двигаются строго по плану», — сказал президент.

Ранее глава государства сообщил, что у армии России на сегодняшний день нет планов взять Харьков. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир. По словам украинского лидера, главной целью наступления ВС РФ в Харьковской области является Волчанск.

Военные ВСУ массово сдались в плен бойцам РФ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Украина теряет главное звено обороны Харькова

Харьковская операция ВС РФ не оправдала ожиданий Украины

Зеленский признал, что резервы под Харьков перебрасываются с других направлений
#военные
#президент
#заявление
#владимир зеленский
#всу
#вс рф
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны планы Путина по Харькову
Путин: Россия не имеет планов по взятию Харькова на сегодняшний день
17 мая 2024, 13:14

Фото: сайт Кремля

У армии России на сегодняшний день нет планов взять Харьков. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«Планов взятия Харькова на сегодняшний день нет. Операция ВС РФ на харьковском направлении — вина властей Украины, ответ на обстрелы регионов РФ», — заявил Путин.

Он также отметил успехи российских войск на харьковском направлении, уточнив, что ВС РФ двигаются строго по намеченному плану.

ВС РФ штурмуют позиции ВСУ сразу на нескольких участках фронта. Несмотря на усилия противника сдержать наступление, российская армия продвигается вглубь обороны. ВС РФ с боем продвигаются к северным окраинам Липцев, в Волчанске продолжаются тяжелые боестолкновения с противником, которые стягивает резервы под Харьков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Харьковская операция ВС РФ не оправдала ожиданий Украины

Зеленский оправдался за прорыв ВС РФ в Харьковской области

Зеленский признал, что резервы под Харьков перебрасываются с других направлений
#операция
#вс рф
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Полтаве
Подполье: ВС России ударили по авиабазе и по объектам в аэропорту Полтавы
17 мая 2024, 13:14

Фото: iStock/Leonid Ikan

ВС РФ нанесли удары по военным объектам в аэропорту и на авиабазе в Полтаве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Коллеги подпольщика сообщили, что 16 мая с 23:20 по 23:45 было четыре прилета. Солдаты РФ били по военным объектам, связанным с авиацией. Сообщается, что в здания на территории аэропорта, незадолго до удара заехало шесть автобусов с военными и несколько грузовых машин.

Лебедев отметил, что в северной части города зафиксировали три удара. Там расположена авиабаза. Местные подпольщики рассказали, что туда в последнее время садились вертолеты. Кроме этого, на авиабазе были замечены иностранные воздушные судна. Там есть цех дивизионной артиллерийской ремонтной мастерской. В ней переделывали украинские Су-27 под возможность стрелять ракетами образца НАТО, рассказал Лебедев.

Ранее подполье сообщало, что мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке. Схваченных призывников ВСУ привозят на территорию бывшей автошколы. Кроме того, им не дают связаться с родными, чтобы те не смогли привезти документы, которые подтверждают их право на бронь или отсрочку.

Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Зеленский признал, что резервы под Харьков перебрасываются с других направлений

Подполье: ВС России нанесли удар по пункту дислокации полиции в Харькове

Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому в Миргороде, с которого атаковали Белгород
#цех
#вертолёты
#радио
#украина
#город
#документы
#право
#солдаты
#нато
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Харьковская операция ВС РФ не оправдала ожиданий Украины
Сырский: Россия начала харьковскую операцию раньше ожидаемого срока
17 мая 2024, 13:10

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что армия России начала наступление в Харьковской области намного раньше, чем ожидала Украина.
Последние дни Сырский ввиду успешного наступления ВС РФ находится в частях ВСУ, которые ведут боевые действия в Харьковской области.

«Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, расширив зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом, пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва», — написал Сырский в своём Telegram-канале.

По его словам, для наступления на харьковском направлении Россия усилила состав группировки войск «Север».

Читайте также:

Зеленский признал, что резервы под Харьков перебрасываются с других направлений

Украина теряет главное звено обороны Харькова

Харьковская область уходит от Украины, ВС РФ штурмуют Часов Яр: последние новости СВО
#россия
#telegram
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#зеленский
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США назвали Т-72 лучшим танком
NI: модернизированный Т-72Б3М можно считать лучшим танком в мире
17 мая 2024, 12:58

Фото: iStock/kovalchuk

Российские модернизированные танки Т-72Б3М представляют собой более доступное решение по сравнению с Т-90М и Т-14 «Армата», но при этом они обладают высокой эффективностью. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI).
В публикации отмечается, что российский основной боевой танк Т-72 сохраняет свою актуальность со времен Советского Союза и продолжает развиваться. Автор подчеркивает, что модификации Т-72 являются востребованными не только в России, но и в других странах, что делает их ценным активом для российской армии.

По мнению экспертов, модернизированные версии Т-72, особенно Т-72Б3М, представляют собой превосходное сочетание доступности и боевой эффективности. Они обладают простотой в обслуживании и доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. Танки Т-72Б3М способны противостоять западным аналогам на поле боя и успешно выполнять задачи даже в условиях противостояния против более современных и сложных танков.

Читайте также:

Пошутивший о службе писарем Герой России Жарский подбил танк Leopard

Курганский боец «Горыныч» угнал у ВСУ танк Т-72, переданный Польшей

Эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams
#танки
#герой
#герой россии
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф