Харьков падёт: раскрыты планы ВС РФ в зоне СВО

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Армия России не будет наступать на Харьков, однако сделает так, чтобы город сдался самостоятельно.
Такое заявление сделал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью «Радио 1».
Однако подробностей запланированной операции он приводить не стал.
Ранее президент России Владимир Путин на конференции по итогу переговоров в Китае заявил, что на сегодняшний день Москва не планирует брать Харьков. Он также отметил успехи российских войск на харьковском направлении, уточнив, что ВС РФ двигаются строго по намеченному плану.
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«Вы знаете, мы не будем брать Харьков, мы сделаем так, чтоб он сам сдался», — заявил Баранец.
Однако подробностей запланированной операции он приводить не стал.
Ранее президент России Владимир Путин на конференции по итогу переговоров в Китае заявил, что на сегодняшний день Москва не планирует брать Харьков. Он также отметил успехи российских войск на харьковском направлении, уточнив, что ВС РФ двигаются строго по намеченному плану.
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Элина Позднякова