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В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв, передает Telegram-канал «Общественное».
«В Сумах были слышны звуки взрыва», – говорится в сообщении.
Уточняется, что в некоторых районах города отключено электричество.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Харькове, Сумах и Николаеве ранее была объявлена тревога.
Ранее в Харькове был слышен взрыв, который, вероятно, произошел за пределами города.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов