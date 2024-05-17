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Харьковская операция ВС РФ не оправдала ожиданий Украины

Сырский: Россия начала харьковскую операцию раньше ожидаемого срока
17 мая 2024, 13:10

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что армия России начала наступление в Харьковской области намного раньше, чем ожидала Украина.
Последние дни Сырский ввиду успешного наступления ВС РФ находится в частях ВСУ, которые ведут боевые действия в Харьковской области.

«Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, расширив зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом, пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва», — написал Сырский в своём Telegram-канале.



По его словам, для наступления на харьковском направлении Россия усилила состав группировки войск «Север».

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Стали известны планы Путина по Харькову
Путин: Россия не имеет планов по взятию Харькова на сегодняшний день
17 мая 2024, 13:14

Фото: сайт Кремля

У армии России на сегодняшний день нет планов взять Харьков. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«Планов взятия Харькова на сегодняшний день нет. Операция ВС РФ на харьковском направлении — вина властей Украины, ответ на обстрелы регионов РФ», — заявил Путин.

Он также отметил успехи российских войск на харьковском направлении, уточнив, что ВС РФ двигаются строго по намеченному плану.

ВС РФ штурмуют позиции ВСУ сразу на нескольких участках фронта. Несмотря на усилия противника сдержать наступление, российская армия продвигается вглубь обороны. ВС РФ с боем продвигаются к северным окраинам Липцев, в Волчанске продолжаются тяжелые боестолкновения с противником, которые стягивает резервы под Харьков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операция
#вс рф
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Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Полтаве
Подполье: ВС России ударили по авиабазе и по объектам в аэропорту Полтавы
17 мая 2024, 13:14

Фото: iStock/Leonid Ikan

ВС РФ нанесли удары по военным объектам в аэропорту и на авиабазе в Полтаве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Коллеги подпольщика сообщили, что 16 мая с 23:20 по 23:45 было четыре прилета. Солдаты РФ били по военным объектам, связанным с авиацией. Сообщается, что в здания на территории аэропорта, незадолго до удара заехало шесть автобусов с военными и несколько грузовых машин.

Лебедев отметил, что в северной части города зафиксировали три удара. Там расположена авиабаза. Местные подпольщики рассказали, что туда в последнее время садились вертолеты. Кроме этого, на авиабазе были замечены иностранные воздушные судна. Там есть цех дивизионной артиллерийской ремонтной мастерской. В ней переделывали украинские Су-27 под возможность стрелять ракетами образца НАТО, рассказал Лебедев.

Ранее подполье сообщало, что мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке. Схваченных призывников ВСУ привозят на территорию бывшей автошколы. Кроме того, им не дают связаться с родными, чтобы те не смогли привезти документы, которые подтверждают их право на бронь или отсрочку.

Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США назвали Т-72 лучшим танком
NI: модернизированный Т-72Б3М можно считать лучшим танком в мире
17 мая 2024, 12:58

Фото: iStock/kovalchuk

Российские модернизированные танки Т-72Б3М представляют собой более доступное решение по сравнению с Т-90М и Т-14 «Армата», но при этом они обладают высокой эффективностью. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI).
В публикации отмечается, что российский основной боевой танк Т-72 сохраняет свою актуальность со времен Советского Союза и продолжает развиваться. Автор подчеркивает, что модификации Т-72 являются востребованными не только в России, но и в других странах, что делает их ценным активом для российской армии.

По мнению экспертов, модернизированные версии Т-72, особенно Т-72Б3М, представляют собой превосходное сочетание доступности и боевой эффективности. Они обладают простотой в обслуживании и доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. Танки Т-72Б3М способны противостоять западным аналогам на поле боя и успешно выполнять задачи даже в условиях противостояния против более современных и сложных танков.

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Зеленский оправдался за прорыв ВС РФ в Харьковской области
Зеленский объяснил прорыв ВС РФ в Харьковской области нехваткой ПВО
17 мая 2024, 12:06

Армия России смогла прорвать оборону в Харьковской области из-за нехватки ПВО. Так президент Украины объяснил успехи ВС РФ в регионе, его слова передаёт украинское издание «Страна».
Он также подчеркнул, что страны Запада медленно оказывают Киеву необходимую помощь.

«Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией», — заявил Зеленский.

Он также пояснил, что первая линия обороны в Харьковской области оказалась слабой, потому что её строили сами военные под регулярными российскими обстрелами. При этом украинский лидер подчеркнул, что основные линии обороны построены более основательно.

По словам Зеленского, главной целью наступления ВС РФ в Харьковской области является Волчанск. Для стабилизации обстановки в регионе туда направлены дополнительные резервы с других направлений.

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Зеленский признал, что резервы под Харьков перебрасываются с других направлений
17 мая 2024, 11:44

Подразделения, которые ВСУ из-за сложной обстановки вынуждены перебрасывать в качестве подкрепления в Харьковскую область, частично снимают с других направлений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами — то, что можно было забрать где-то из резерва и с некоторых [других] направлений», — сказал он.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

Ранее Зеленский заявил, что Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы ПВО Patriot. По его словам, если они будут у ВСУ, РФ не сможет занять Харьков.

Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Военные ВСУ массово сдались в плен бойцам РФ под Харьковом

WP: Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления на Харьковскую область
#президент
#украина
#владимир зеленский
#вс рф
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WP: Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления на Харьковскую область
17 мая 2024, 11:19

Фото: iStock/AdrianHancu

В день, когда российские военные начали наступление на Харьковскую область, терминалы Starlink, которые ВСУ используют на линии фронта для связи, впервые вышли из строя. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету The Washington Post.
Сообщается, что 10 мая утром трансляции с дронов прервались из-за радиоэлектронных помех со стороны РФ. 125-я бригада территориальной обороны, дислоцированная в Харьковской области, использовала разведывательные дроны, чтобы следить за подготовкой наступления РФ.

«В какой-то момент мы остались полностью слепы», — сказал командир 125 бригады.

По его словам это была большая проблема. Солдатам ВСУ пришлось работать только по телефонам и радио.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#всу
#рф
#дроны
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ВСУ фиксируют массовые дезертирства среди молодых призывников
Europe1: ВСУ пожаловались массовое дезертирство среди молодых призывников
17 мая 2024, 10:50

Фото: iStock/Irina Piskova

В рядах украинской армии фиксируется массовое дезертирство среди молодых призывников. Об этом сообщила радиостанция Europe1, ссылаясь на офицера ВСУ.
«Мы сталкиваемся с волной дезертирств среди молодых призывников», — говорится в сообщении.

Кроме того, издание передаёт слова вернувшегося из зоны российской спецоперации французского военного, который рассказал, что Киев больше обсуждает с представителями стран-партнёров проблему призыва, а не поставку дополнительного вооружения.

Ранее мэр Днепропетровска Борис Филатов перед вступлением в силу закона о мобилизации на Украине заявил, что городу грозит транспортный коллапс из-за отсутствия водителей, которых отправляют на службу в ВСУ.

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#вооружения
#киев
#мобилизация
#всу
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Москва отказалась от «красных линий» и ответит зеркально на ядерные угрозы
17 мая 2024, 10:49

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Запад решил применять стратегическую неопределенность в отношении России, чтобы Москва не знала, как НАТО будет действовать в различных ситуациях. Однако такой подход не поможет недружественным странам, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью агентству ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявил о переходе к «стратегической неопределенности» в отношении России и говорил о возможности присутствия западных военных на Украине. Он подчеркнул, что страны ЕС не должны ограничивать себя в вопросах помощи Киеву.

Рябков отметил, что неопределенность, о которой заявил Макрон, всегда была характерна для западных доктрин, включая вопросы, связанные с ядерным оружием. По словам заместителя министра, Москва теперь отказывается от концепции «красных линий» и переходит к принципу зеркальности в ответ на ядерные угрозы.

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#ес
#макрон
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Остановится транспорт: Днепропетровску грозит коллапс из-за мобилизации
Мэр Днепропетровска заявил о риске коллапса из-за мобилизации
17 мая 2024, 10:32

Фото: iStock/Sergii Petruk

Мэр Днепропетровска Борис Филатов перед вступлением в силу закона о мобилизации на Украине заявил, что городу грозит транспортный коллапс из-за отсутствия водителей, которых отправляют на службу в ВСУ.
«У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго», — написал Филатов в своем Telegram-канале.

По его словам, «инициативные товарищи» должны, прежде всего, думать головой и пересмотреть категории военнообязанных мужчин. Филатов считает, что те, кто обеспечивает жизнь в тылу не должны быть мобилизованы.

При этом Министерство экономики Украины приняло решение временно освободить от мобилизации сотрудников букмекерских контор

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#дороги
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#общественный транспорт
#telegram
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