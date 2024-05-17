Харьковская операция ВС РФ не оправдала ожиданий Украины

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что армия России начала наступление в Харьковской области намного раньше, чем ожидала Украина.
Последние дни Сырский ввиду успешного наступления ВС РФ находится в частях ВСУ, которые ведут боевые действия в Харьковской области.
По его словам, для наступления на харьковском направлении Россия усилила состав группировки войск «Север».
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«Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, расширив зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом, пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва», — написал Сырский в своём Telegram-канале.
По его словам, для наступления на харьковском направлении Россия усилила состав группировки войск «Север».
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Элина Позднякова