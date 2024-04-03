Харьков «перестал существовать», до Часов Яра осталось 500 метров: последние новости СВО

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Российские бойцы идут в наступление на нескольких участках фронта, нанося удары по замаскированным позициям ВСУ и объектам стратегической инфраструктуры Украины. О том, где противник стягивает резервы и готовится к обороне, и на каком участке фронта продвинулась российская армия, расскажет редакция «Радио 1».
Донецкое направление
Российские войска обходят противника с южной и северной стороны Новомихайловки. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Ожесточенные бои продолжаются в Первомайском. В районе Тоненького российские войска пытаются развить наступление в направлении Уманского, ВСУ оказывают серьезное сопротивление.
Российские войска наступают в западном направлении южнее частного сектора Тимирязева. Пехоте удалось продвинуться на 500 метров до вырытой траншеи, которую ВСУ успели оборудовать за последние несколько месяцев.
Бахмутское направление
Российская армия подходит ближе к окраинам Часов Яра. До границ города осталось не больше 500 метров. По городу активно работает авиация и артиллерия, подготавливая почву для будущего штурма. ВСУ готовятся к обороне и стягивают дополнительные резервы.
Харьковское направление
Из-за систематических ударов ВС РФ по стратегическим предприятиям, в Харькове оказались выведены из строя многие промышленные центры. По мнению британского эксперта Александра Меркуриса, Харьков перестал существовать как экономический центр Украины.
Херсонское направление
Замаскированные опорные пункты ВСУ уничтожены ударами российских «Солнцепеков». Атака была произведена по позициям противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным оборонного ведомства, экипажи тяжелой огнеметной системы выжгли укрепления на площади до 40 тысяч квадратных метров.
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Анастасия Хохлова