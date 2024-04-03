Харьков «перестал существовать», до Часов Яра осталось 500 метров: последние новости СВО

Российские бойцы идут в наступление на нескольких участках фронта, нанося удары по замаскированным позициям ВСУ и объектам стратегической инфраструктуры Украины. О том, где противник стягивает резервы и готовится к обороне, и на каком участке фронта продвинулась российская армия, расскажет редакция «Радио 1».